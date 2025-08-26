Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos en Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el patrullaje con drones y buques de la Armada de sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció una despliegue militar en el Caribe sur para una operación antinarcóticos. "Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina", dijo Padrino en un video en redes sociales. "Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", agregó.

El país ya había anunciado este lunes la movilización de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense. Estados Unidos, por su parte, anunció la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines cerca del límite con Venezuela. Este martes informó del envío de otros dos barcos, sin que hasta ahora se precisara detalle de la fecha de llegada.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura. Maduro rechazó estas acusaciones y abrió el registro militar para ampliar sus filas.



Régimen de Venezuela pide ayuda a la ONU

Entretanto, el Gobierno de Venezuela pidió este martes el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante "las amenazas" de Estados Unidos, y expresó su preocupación por "el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" del país norteamericano en el Caribe. El Ejecutivo de Nicolás Maduro espera recibir el apoyo de Guterres para "restablecer la sensatez" en la región latinoamericana y caribeña, que enfrenta, según Caracas, unas "amenazas" por parte de Washington, pese a que se trata de una "zona de paz" declarada como tal en 2014, señaló el canciller venezolano, Yván Gil.



El ministro de Exteriores expresó estas preocupaciones durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, celebrada una semana después de que Estados Unidos advirtió que está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a la nación.

El canciller venezolano aseguró este martes que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está "atentando contra la paz" en la región bajo lo que señaló como "falsas narrativas", que son, dijo, un "pretexto para justificar agresiones contra Venezuela". "Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC", afirmó Gil en redes sociales.

Este lunes, el autoproclamado mandatario venezolano juró que a su nación "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos". Maduro, quien indicó que más del 90% de la población de su país rechaza "los anuncios y amenazas" del Gobierno de Trump, afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".

El pasado jueves, el secretario general de la ONU llamó a Estados Unidos y Venezuela a "resolver sus diferencias por medios pacíficos". En una rueda de prensa, la portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, aseguró que el secretario "sigue muy de cerca" los últimos acontecimientos entre los Gobiernos de ambos países, que han alcanzado un pico de tensión en los últimos días. Guterres, según dijo la portavoz, "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

AFP Y EFE

