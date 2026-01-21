"Venezuela hará más dinero en los próximos 6 meses que el que hizo en 20 años”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Venezuela ganará con el petróleo más dinero en seis meses de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años. (Lea también: Estados Unidos detiene buque petrolero cerca de Venezuela que operaba “en desafío a la cuarentena”)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó a Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.



"Dijeron: 'Vamos a hacer un trato''"

"Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo Trump en el Foro de Davos.



"Una vez que terminó el ataque" del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, "dijeron: 'Vamos a hacer un trato''", relató el mandatario republicano.



"Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", añadió.

Publicidad

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

Publicidad

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", insistió Trump, y agradeció "la gran cooperación".

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. "Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

Los ingresos "irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Publicidad

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura y que, según una fuente de la Casa Blanca, irá a Washington próximamente.

Para mantener sus opciones en el nuevo contexto político, María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, entregó la medalla del galardón a Trump, quien luego aseguró que le "encantaría" involucrarla "de alguna manera" en la transición en Venezuela.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE