Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos detiene buque petrolero cerca de Venezuela que operaba "en desafío a la cuarentena"

Estados Unidos detiene buque petrolero cerca de Venezuela que operaba “en desafío a la cuarentena”

El Comando Sur, que compartió imágenes de la interceptación, dijo que el Gobierno de Trump se asegurará de que “el único petróleo que salga de Venezuela sea petróleo que se coordine de manera legal”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Nuevo buque petrolero es interceptado por Estados Unidos cerca de Venezuela
Captura de pantalla de imágenes del Comando Sur de EE. UU.

El Comando Sur de Estados Unidos incautó este martes 20 de enero un nuevo buque petrolero que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela.

El buque, detenido bajo el operativo Lanza del Sur, fue identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.

“No hubo incidentes”

El Comando Sur dijo a través de redes sociales que, “en su misión de aplastar la actividad ilícita”, Fuerzas Militares de EE. UU., “en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, capturaron el buque Sagitta sin incidentes”.

Según el mensaje, el navío petrolero operaba "en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe” que entren o salgan de Venezuela.

Agregó que se asegurará de “que el único petróleo que salga de Venezuela sea petróleo que se coordine adecuadamente y de manera legal”.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en un ataque militar de Estados Unidos a Caracas.

Después de su detención, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el régimen venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Noticia en desarrollo.

