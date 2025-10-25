En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro pide retirarle nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamado a invasión"

Maduro pide retirarle nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamado a invasión"

El líder del régimen hizo tal solicitud tras las recientes declaraciones que ha dado a conocer el político opositor sobre Venezuela.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Nicolás Maduro y Leopoldo López
Nicolás Maduro y Leopoldo López. -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad