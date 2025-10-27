En vivo
Trump estaría planeando operaciones militares contra Venezuela y Colombia, según senador Graham

Trump estaría planeando operaciones militares contra Venezuela y Colombia, según senador Graham

“Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión de las operaciones del mar a la tierra”, dijo el republicano en una entrevista con CBS, quien también defendió ataques a supuestas narcolanchas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Trump estaría planeando operaciones militares en Venezuela y Colombia, según senador Graham

