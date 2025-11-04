Video: avión de UPS se estrelló tras despegar en aeropuerto internacional de Kentucky, EE. UU.

Un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos. En la pista durante la noche siguió un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA). La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.

Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.



"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. locales", informó la FAA que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.



Aerial footage shows the UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport. Police confirm there are victims. pic.twitter.com/JlmCsiIjPX — Accident Moment 😲 (@AccidentMoment) November 4, 2025

Publicidad

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no dio ninguna información sobre muertos o heridos. Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio. Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

Publicidad

EFE y AFP