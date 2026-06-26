Video | El conmovedor minuto de silencio en el Mundial por las víctimas de terremotos en Venezuela

Los partidos del Mundial de fútbol de este viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los devastadores terremotos en Venezuela. En el reporte más reciente, el gobierno del país señaló que ya van 920 muertos y 3.360 personas heridas (balance conocido este 26 de junio).

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Tanto el duelo Francia-Noruega como el Senegal-Irak, los primeros de un día cargado con seis encuentros en el menú mundialista, tuvieron ese gesto de recuerdo, cuyo motivo fue anunciado por la megafonía de los estadios de Gillette Stadium en Foxborough (cerca de Boston) y BMO Field en Toronto, respectivamente. Inicialmente, el cuerpo técnico francés había indicado que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre de su seleccionador Didier Deschamps, antes de corregir esa información unos minutos después.

Con profunda emoción agradecemos el minuto de silencio realizado por las selecciones de Noruega y Francia, durante la Copa del Mundo, como muestra de solidaridad con nuestro pueblo ante esta terrible tragedia. pic.twitter.com/CL2gVaY4WP — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) June 26, 2026

Cerca de 300 estructuras colapsaron después de los fuertes sismos que sacudieron al país vecino. De momento, hay reportes de más de 50.000 desaparecidos que han sido encontrados de manera paulatina. Pero el tiempo apremia, pues hay gente que sigue bajo los escombros y requiere ayuda urgente. El gobierno estima que hay, por lo menos en La Guaira, 172 personas atrapadas todavía y más de 3.000 damnificados.

(Siga aquí el minuto a minuto: Terremotos en Venezuela EN VIVO hoy: sube a 920 el número de muertes; hay 3.360 personas heridas)

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y la atención de los afectados. Así lo confirmó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, además, informó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las labores de búsqueda.



Restricciones de movilidad en el estado La Guaira

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más afectado por los terremotos, a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.



La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstáculos en las vías, subrayó el alto funcionario. Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.

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Con información de EFE y AFP

Editado por: María Paula Rodríguez Rozo

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