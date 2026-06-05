Astronautas tuvieron que abandonar brevemente la Estación Espacial Internacional: ¿por qué?

Astronautas que trabajan en la Estación Espacial Internacional (EEI) se resguardaron brevemente este viernes en una cápsula acoplada a la plataforma mientras sus colegas rusos realizaban una operación programada para reparar fugas en uno de los módulos, informó la NASA.



Cinco tripulantes ingresaron temporalmente a la nave Dragon acoplada a la EEI como medida preventiva. Esta cápsula actúa como una especie de bote salvavidas en caso de que se requiera una evacuación.

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Poco después, la NASA autorizó el regreso y los astronautas retomaron sus actividades habituales.

Un portavoz de la NASA indicó a la AFP que los cosmonautas de la agencia espacial rusa Roscosmos tomaron mediciones de las fugas y se encontraban analizando los datos.



#Mundo | Hoy se vivió una emergencia en la estación espacial internacional que, afortunadamente, ya fue controlada. Esto ocurrió



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"Con las operaciones de hoy, querían ser extremadamente cuidadosos, tomar medidas de precaución adicionales y hacer que la tripulación siguiera el procedimiento de refugio seguro", señaló el portavoz.

Más tarde, la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, comentó en redes sociales que la agencia había instruido a los tripulantes dentro de la nave Dragon "a dar por terminados los procedimientos de refugio seguro y regresar a las operaciones previstas a bordo de la EEI".

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En un comunicado citado por medios estatales rusos, Roscosmos explicó que al presurizar el túnel de transferencia, conocido como PrK, se detectó una fuga.

"Durante una inspección del PrK, los cosmonautas descubrieron dos posibles puntos de fuga de aire. El primero fue sellado de inmediato mediante la aplicación de la primera capa del sellador bicomponente Germetall‑1. El segundo punto se encuentra en la parte cónica del PrK. Se está trabajando en la preparación para su sellado", indicó el texto.

Stevens había señalado previamente en X que el túnel "ha sufrido grietas y filtraciones desde hace algún tiempo" y que, "tras detectarse nuevas fugas", la agencia espacial rusa "ha decidido llevar a cabo una operación de reparación más extensa" este viernes.

"La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas", añadió.

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La NASA y Roscosmos son dos de los principales operadores de la EEI, un laboratorio espacial que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra, donde astronautas de diferentes países viven y trabajan durante meses.



¿Hasta cuándo funcionará la Estación Espacial Internacional?

Habitada de manera permanente desde el año 2000, la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) se acerca al final de su vida útil, previsto para 2030.

Del tamaño de un campo de fútbol, la estación es uno de los pocos espacios donde se mantiene la cooperación entre países occidentales y Rusia desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022.

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP