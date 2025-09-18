VIDEO | Impresionantes imágenes tras terremoto en Rusia: ciudadanos vivieron momentos de pánico

Un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, la madrugada del viernes, sacudiendo edificios y obligando a las autoridades a emitir una alerta de tsunami.

Los videos publicados en las redes sociales rusas mostraron muebles y artefactos de iluminación temblando en las casas, mientras que otro mostró un automóvil estacionado balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una calle.

#ÚLTIMAHORA



❗️ ❗️ PRIMERAS IMÁGENES tras el potente terremoto en Kamchatka



En Internet ya se han divulgado los primeros videos del fuerte terremoto en las costas de la península de Kamchatka.

El sismo se produjo a 128 kilómetros (80 millas) al este de la capital de la región, Petropavlovsk-Kamchatsky, y a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



La filial local del servicio geofísico estatal ruso dio una estimación más baja de magnitud, 7,4. Se reportaron al menos cinco réplicas. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una alerta por posibles olas peligrosas a lo largo de las costas cercanas.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka

"Esta mañana se pone a prueba una vez más la resiliencia de los habitantes de Kamchatka", declaró en Telegram el gobernador de la región, Vladimir Solodov. "Actualmente no hay reportes de daños. Pido a todos que mantengan la calma... Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", añadió.

La península de Kamchatka se encuentra en un cinturón tectónico conocido como el Anillo de Fuego, que rodea la mayor parte del Océano Pacífico y es un foco de actividad sísmica. En julio, un megaterremoto de magnitud 8,8 frente a la costa de la región provocó un tsunami que arrastró parte de una aldea costera al mar.

Con información de AFP