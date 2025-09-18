En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Impresionantes imágenes tras terremoto en Rusia: ciudadanos vivieron momentos de pánico

VIDEO | Impresionantes imágenes tras terremoto en Rusia: ciudadanos vivieron momentos de pánico

En redes sociales ya circulan las primeras imágenes de lo que se vivió en el país afectado. Vehículos, barcos y muebles de edificaciones se movían notoriamente durante esta emergencia, de la que por ahora no se conocen fallecidos o personas heridas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de sept, 2025
Rusia.jpg
Fuerte sismo en Rusia. -
Fuente: redes sociales

