VIDEO| Show de drones y juegos pirotécnicos se convirtió en lluvia de fuego: incendio causó pánico

La noche del 1 de octubre, que debía ser una deslumbrante celebración del aniversario nacional de China, se transformó en una escena de peligro en la ciudad de Liuyang, ubicada en la provincia de Hunan. Un espectáculo que combinaba la coreografía de drones con pirotecnia, percibido como un símbolo de innovación y avance tecnológico, se salió de control, provocando una emergencia que asustó a más de uno y puso en duda la seguridad de los eventos masivos.

El incidente, cuyas imágenes circularon ampliamente en redes sociales, muestra a los espectadores huyendo y buscando refugio mientras chispas y escombros ardientes caían sobre el área del evento. Lo que se esperaba que fuera una asombrosa exhibición aérea se convirtió, según testigos, en una inesperada "lluvia de fuego".

El show fue interrumpido de manera abrupta ante la inminente amenaza. El ambiente se vio dominado por el temor y la confusión mientras la multitud intentaba alejarse de la zona afectada para evitar quemaduras.



¿Cuál fue la causa del incidente?

De acuerdo con la información preliminar, la causa del desastre fue un fallo técnico en el sistema de control de los dispositivos. Este desperfecto resultó en la caída en cascada de varios drones, lo que, sumado a la sincronización catastrófica con la pirotecnia, provocó que chispas encendidas y residuos ardientes se dispersaran sobre el público.



Aunque las autoridades locales de China han comunicado que no se reportaron heridos graves entre los asistentes, sí se registraron informes de varias personas con quemaduras leves. Además, la caída de los artefactos provocó el inicio de pequeños focos de incendio en zonas boscosas cercanas al lugar del evento. Afortunadamente, la rápida movilización de equipos de bomberos y el personal de seguridad permitió neutralizar los peligros residuales y controlar los incendios sin que alcanzaran mayores dimensiones.



Recomendaciones para evitar sucesos similares

Tras el suceso, las autoridades chinas iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. En consecuencia, el gobierno municipal de Liuyang ha tomado la medida inmediata de suspender todos los futuros espectáculos de drones programados hasta que la investigación concluya y se puedan implementar garantías de seguridad sólidas que impidan la repetición de incidentes similares.

La implementación de estos espectáculos puede ser algo bastante llamativo, sin embargo, su operación en concentraciones masivas demanda protocolos de seguridad sumamente rigurosos. Un mal funcionamiento puede generar un peligro directo para la integridad de los asistentes.



Para garantizar la seguridad de estas demostraciones, es indispensable la realización de pruebas previas exhaustivas, la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real capaces de detectar y corregir fallos antes de que afecten al público, y la capacitación adecuada del personal técnico. La delimitación de zonas seguras y el estricto cumplimiento de las regulaciones locales y la supervisión de las autoridades también forman parte de las medidas sugeridas para mitigar riesgos en estos eventos de alta tecnología.

🇨🇳 | Un show de fuegos artificiales con drones en China terminó mal cuando enormes chispas comenzaron a caer del cielo. El espectáculo se volvió peligroso en segundos. pic.twitter.com/UFMDlO2yiW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 3, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

