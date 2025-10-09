En vivo
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

VIDEO| Show de drones y juegos pirotécnicos se convirtió en lluvia de fuego: incendio causó pánico

VIDEO| Show de drones y juegos pirotécnicos se convirtió en lluvia de fuego: incendio causó pánico

Una demostración tecnológica en la ciudad de Liuyang, China, culminó en caos cuando un fallo en el sistema de control desató una caída de artefactos encendidos, obligando a los asistentes a huir en busca de refugio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Caos con Drones y Pirotecnia en China
X: @AlertaMundoNews

