Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Candidato Mauricio Lizcano denunció amenazas de muerte contra su padre en Manizales

Candidato Mauricio Lizcano denunció amenazas de muerte contra su padre en Manizales

El aspirante a la presidencia de la República denunció haber recibido un ramo fúnebre en la sede de campaña de Manizales con el nombre de su padre, quien fue víctima de secuestro.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 6 de oct, 2025
Mauricio Lizcano.jpg
El precandidato exigió medidas por parte de las autoridades. -
Foto: Colprensa y redes sociales

