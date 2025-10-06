Candidato Mauricio Lizcano denunció amenazas de muerte contra su padre en Manizales

El candidato presidencial Mauricio Lizcano denunció recientemente desde su cuenta de X lo que sería una amenaza de muerte en contra de su padre, Óscar Tulio Lizcano. Según lo dio a conocer el también exministro, a su sede de campaña de Manizales llegó un ramo fúnebre rotulado con el nombre de su progenitor, quien en el pasado fue víctima de secuestro.

"Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde. La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia", escribió.

Noticia en desarrollo...