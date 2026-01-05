Videos: ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Ráfagas de disparos se escucharon la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada. Drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 8:00 de la noche, hora local, según esa fuente.

El incidente se registra tras la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado sábado y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina.

Fuentes de Noticias Caracol informaron que, por ahora, los ministerios y sedes gubernamentales que se encuentran en el punto de los enfrentamientos estarían siendo evacuados. Los negocios y espacios aledaños a la zona del intercambio de disparos fueron cerrados por la emergencia, dejando a clientes y habitantes de la zona encerrados en estos puntos mientras la situación mejora. Se desconoce, hasta el momento, el origen de estos drones.



#LOÚLTIMO | Reportan tiroteo en Caracas, Venezuela: ráfagas se habrían oído cerca del Palacio de Miraflores



Ampliación >>> https://t.co/Gl1EzsvSdz pic.twitter.com/SAeV20Rttb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 6, 2026

Videos de los disparos en Caracas, Venezuela

🚨 JustoAhora



Siguen llegando reportes de enfrentamientos en los alrededores del Palacio de Miraflores es Caracas.



Algunos de los disparos han alcanzado las viviendas de la zona… 👇 https://t.co/72VvNUp7gj pic.twitter.com/gyroRsonge — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 6, 2026

Noticia en desarrollo...

