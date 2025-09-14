En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Volcán Sabancaya, en Perú, emite columna de gases y cenizas de 5 km: "Probabilidad de una erupción"

Volcán Sabancaya, en Perú, emite columna de gases y cenizas de 5 km: "Probabilidad de una erupción"

En las últimas horas las autoridades peruanas reportaron actividad de proveniente del volcán Sabancaya, uno de lo más activo de la región de Arequipa, en Perú.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:30 p. m.
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Volcán Sabancaya, en Perú, emite columna de gases y cenizas de 5 km: "Probabilidad de una erupción"
En 2017 un hecho similar ocurrió en el volcán Sabancaya, con una altura gases y cenizas de 3,200 metros.
Ministro de Defensa de Perú

Publicidad

Publicidad

Publicidad