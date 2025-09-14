Volcán Sabancaya, en Perú, emite columna de gases y cenizas de 5 km: "Probabilidad de una erupción"

El volcán Sabancaya, uno de los más activos en la sureña región de Arequipa, en los Andes de Perú, ha registrado en las últimas horas un incremento "súbito y significativo" en su actividad eruptiva, al emitir una columna de gases y ceniza mayor a los cinco kilómetros sobre su cima, informó este domingo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Debido a la nueva actividad eruptiva, reportada por el Instituto Geofísico Peruano (IGP), el nivel de alerta volcánica del Sabancaya se elevó a color naranja (probabilidad de una erupción grande), alertó el COEN en su cuenta de la red social X. Precisó que la explosión volcánica se produjo este sábado y que generó una columna eruptiva superior a los cinco kilómetros sobre la cima del Sabancaya, acompañada con descenso de flujos piroclásticos (piedras, ceniza y humo).

El COEN añadió que se considera "probable" la ocurrencia de futuras explosiones volcánicas que generen columnas eruptivas superiores a dos kilómetros de altura, con la posible afectación a los distritos ubicados en el surandino valle del Colca y áreas circundantes mediante la dispersión de la ceniza volcánica.



La región de Arequipa, en la sierra sur de Perú, tiene alrededor de una veintena de volcanes, con diverso nivel de actividad eruptiva y precisamente el valle del Colca es uno de sus principales destinos turísticos por el enorme cañón que atraviesa esa localidad y desde el cual se pueden apreciar varios de sus macizos y el vuelo de los cóndores.

🌋🚨 Volcán Sabancaya pasa a alerta naranja por incremento de su actividad.



IGP informa que el volcán arequipeño emitió una fumarola por encima de los 5.000 metros el 13 de septiembre y se difundió una alerta de cenizas para los distritos de Huambo, Huanca y centros poblados. pic.twitter.com/wvZHHFCfMP — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) September 14, 2025

Publicidad

Lea: ¿Decenas de animales huyen del supervolcán de Yellowstone? Esto explicaron de posible emergencia



¿"Erupción luminosa"? Servicio Geológico explica fenómeno registrado en el volcán Nevado del Ruiz

Varias personas reportaron con fotografías y videos una inusual nube oscura cercana al volcán Nevado del Ruiz. En las imágenes se ve también lo que parece ser el resplandor de rayos. Ante las dudas que generó este hecho, el pasado 25 de junio el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un pronunciamiento en el que explica el origen de este fenómeno y descartó que se trate de un hecho grave. "Lo observado corresponde, simplemente, a una coincidencia natural. No se trató de una erupción", aclararon desde esa entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que evalúa y monitorea fenómenos como sismos, actividad volcánica, movimientos en masa, entre otros.

Según el SGC, luego de recibir varios reportes ciudadanos, los expertos de esa entidad revisaron las cámaras de monitoreo y confirmaron que, "entre las 6:45 p. m. y 7:15 p. m. de este miércoles 25 de junio, una nube cercana al volcán se vio iluminada por el resplandor de los rayos (descargas eléctricas) de una tormenta en la distancia. Desde ciertos puntos de vista, este efecto dio la apariencia de una "erupción luminosa"".

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE