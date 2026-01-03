¿De qué acusan a Nicolás Maduro y a su esposa? "Enfrentarán toda la ira de justicia estadounidense"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense, la cual fue denominada 'Determinación absoluta' y tendrán que responder por una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.



La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen. Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), así como con carteles criminales para "hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos".



Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News. "Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses”, aseguró la Fiscal General.

En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La fiscal Bondi agregó que Maduro es señalado de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", añadió Bondi, quien no especificó de qué se acusa a la primera dama, Cilia Flores.



El Cartel de los Soles, grupo del que señalan que es el jefe

Hace solo unas semanas, la administración Trump designó al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera. Para EE. UU., este grupo está integrado por militares venezolanos (el nombre procede supuestamente de las insignias que lucen los generales) desde la década de 1990.

Las averiguaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializan hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Para ese momento, el Departamento de Justicia reconoce formalmente que el cartel existe y asegura que Maduro y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son sus líderes, algo que la Administración Trump reiteró el pasado julio. Bajo este argumento, Estados Unidos ha ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del presidente venezolano.

NOTICIAS CARACOL

Con información de AFP