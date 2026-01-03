VIDEO| Primeras imágenes del impacto de los bombardeos de EE. UU.: así amaneció Caracas

Caracas, Venezuela, despertó este sábado 3 de enero de 2026 tras una madrugada marcada por explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en distintos sectores de la ciudad. Los bombardeos realizados por Estados Unidos concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron sacados del país en avión, según confirmaron reportes oficiales.

Las primeras imágenes del día, difundidas por el canal estatal del régimen Venezolana de Televisión (VTV), muestran los daños ocasionados en instalaciones militares estratégicas, principalmente en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, ubicada en el municipio Chacao, al este de Caracas. En las tomas se observan vehículos militares destruidos, rastros de esquirlas y afectaciones en la infraestructura cercana a la autopista que colinda con la base. Algunas de estas instalaciones se encuentran próximas a autopistas y vías de gran tránsito, donde también se reportan daños materiales.

Además de La Carlota, se reportaron ataques en otros puntos clave como Fuerte Tiuna, al sur de la ciudad, y en la residencia oficial del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde se divisaron columnas de humo y fuego. La operación aérea fue de gran proporción y tuvo como objetivo neutralizar posiciones militares del régimen venezolano.



Pese a los daños en su residencia, Padrino López emitió una declaración a través de los medios oficiales del régimen. En su intervención, aseguró encontrarse a salvo. Se espera información para establecer un balance oficial sobre las afectaciones y posibles bajas derivadas de los ataques.



Donald Trump confirma la captura de Nicolás Maduro

En sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la operación aérea autorizada en la madrugada del 3 de enero concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El mandatario aseguró que ambos fueron trasladados fuera del país en avión tras el “ataque a gran escala” contra objetivos militares venezolanos.



Trump adelantó que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. En su mensaje publicado en Truth Social, afirmó: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”.

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, informó a través de la red social X que “Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.