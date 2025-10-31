La red criminal que estaría detrás del crimen contra B King y Regio Clown en México: esto se sabe

Seis mexicanos y diez ciudadanos de nacionalidad colombiana, española, cubana y venezolana fueron capturados en las últimas horas por el doble crimen de los artistas colombianos B King y Regio Clown (Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera). Los detenidos harían parte de una red criminal dedicada a la distribución y comercialización de narcóticos como el tusi.

Las investigaciones de las autoridades relacionan a estas personas también con delitos como extorsión en la modalidad de gota a gota y secuestro. La mayoría ya fueron judicializadas y se espera que en las próximas horas las demás sean vinculadas al proceso.



¿Quién es alias El Comandante?

Entre los 16 capturados hay un nombre que llama más la atención y es el de Cristopher N, alias El Comandante, quien es pieza clave para las investigaciones de las autoridades, teniendo en cuenta que Regio Clown lo nombró a él en un chat el día de la desaparición. En dicho chat, Regio le dijo a su pareja que estaba a bordo de un vehículo, que estaba asustado y que iba a reunirse con ‘El Comandante’. Este hombre fue imputado por homicidio calificado.

La Fiscalía de Ciudad de México informó que alias El Comandante habría tenido relación con un hombre conocido con el alias de El Pantera, quien habría pagado 200.000 pesos (unos 42 millones de pesos colombianos) para trasladar a los músicos hacia un lugar donde fueron llevados bajo engaños y donde los mataron. Alias El Pantera sería el autor intelectual del doble crimen.



La búsqueda de los criminales que terminaron con la vida de los músicos colombianos inició desde que se encontró el Mercedes Benz gris que abordaron tras salir del gimnasio en Polanco. Ambos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, y presentaban signos de tortura. Los restos ya fueron repatriados hacia Colombia.



Cabe recordar que el día que encontraron muertos a B King y Regio Clown al lado de los cuerpos sin vida hallaron las autoridades una carta firmada por un grupo delincuencial conocido como Familia Michoacana, por lo que las autoridades comenzaron a apuntar a quienes pertenecen a esta red criminal. Se desconoce si los 16 capturados hacían parte de este grupo.



Tusi, una de las drogas por las que habrían matado a B King y Regio Clown

Un testigo que colaboró con las autoridades para esclarecer este caso contó que B King arribó a México el 11 de septiembre luego de que lo contratara para un evento musical junto a Regio. En el sitio se comercializaba estupefacientes como tusi y coco channel. "Los espectáculos contarían con DJs, cantantes y shows de contenido erótico, y acudirían invitados de elevado nivel adquisitivo por lo que recurrían a diversos artistas para participar en ellos en su promoción", dice el informe.

Las investigaciones de las autoridades apuntaron a que el doble crimen está relacionado con la venta de las drogas. El informe aseguró que "el 14 de septiembre B-King y DJ Regio Clown viajaron de un hotel en Polanco a un evento Sin Censura en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por El Comandante, la unidad pertenece a la pareja sentimental de este último. Desde esa fecha, Cristopher 'N', aprovechándose de la confianza que le tenía la víctima alias DJ Regio Clown, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con El Pantera y El Apá”.

Un sujeto conocido como Mariano, y que también fue nombrado por Regio Clown, era el encargado de transportar a los artistas colombianos. Alias El Comandante, al parecer, ordenó a Mariano que “por instrucciones de El Apá” recogiera a los artistas colombianos y los llevara a la colonia Renovación, en Iztapalapa.

Las autoridades creen que ‘El Comandante’ engañó a las víctimas y que él sabía que los colombianos iban a ser llevados con alias El Pantera. Un testigo indicó que los artistas fueron secuestrados en una vivienda de alias El Apá en Ciudad de México. Alias El Apá sería propietario de un taller de reciclado donde se usan bolsas de plásticos similares a las que se usaron para ocultar los cuerpos de B King y Regio Clown.

Además, se conoció que alias El Pantera amenazó a Mariano y a ‘El Comandante’ diciéndoles que el primero que fuera capturado y hablara sobre lo sucedido iba a ser asesinado. “No los quiero ver en Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”, habría dicho.

