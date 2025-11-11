En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién ordenó matar a B King y Regio Clown en México? Revelaciones de la razón detrás del crimen

¿Quién ordenó matar a B King y Regio Clown en México? Revelaciones de la razón detrás del crimen

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó el nombre de la mente que estaría detrás del asesinato de los dos músicos colombianos y a quien se le atribuye dar la orden y pagar por el crimen. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
B-King y Regio Clown.
B-King y Regio Clown.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad