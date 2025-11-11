¿Quién ordenó matar a B King y Regio Clown en México? Revelaciones de la razón detrás del crimen

La noche del 30 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la captura del presunto autor intelectual del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, llamado DJ Regio Clown. El detenido fue identificado como Christopher N., alias El Comandante, señalado de haber planeado y coordinado el crimen que conmocionó tanto a México como a Colombia.

Ambos cuerpos fueron encontrados desmembrados el pasado 22 de septiembre en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla, seis días después de ser reportados como desaparecidos. Ahora, más de dos meses tras el brutal crimen, el Ministerio Público cuenta con nuevos detalles que vinculan el hecho con una red criminal dedicada a la distribución de narcóticos, entre ellos tusi y “Coco Channel”.De acuerdo con información obtenida por El País de México, estas drogas se comercializaban en eventos musicales privados como el denominado “Independence Day. Sin Censura”, donde ambos artistas colombianos habían participado el 14 de septiembre.

En un comunicado oficial citado por el medio, la Fiscalía del Estado de México sostuvo que la muerte de los DJ está relacionada con la “comercialización de narcóticos", extorsión tipo "gota a gota", privación ilegal de la libertad y secuestro. Junto a 'El Comandante', las autoridades capturaron a 16 personas más, 10 de ellas extranjeras, de nacionalidades colombiana, venezolana, cubana y española.



¿Quién dio la orden de asesinar a los dos músicos colombianos? Esto se sabe

El caso empezó a esclarecerse cuando las autoridades rastrearon los últimos movimientos de los músicos antes de su desaparición el 16 de septiembre. Ese día fueron vistos por última vez en el gimnasio Smartfit de la zona de Polanco, en Ciudad de México. Horas después, según registros de cámaras, abordaron un vehículo Mercedes Benz gris que los trasladó hacia Iztapalapa. El mánager de B King, Juan Camilo Gallego, explicó en su momento a Noticias Caracaol que ese día los artistas tenían planeado un almuerzo con “amigos de Regio”, cuyos nombres fueron entregados a la Fiscalía. Dijo que su última conversación con Sánchez fue alrededor de las 4:36 p. m., momento en que el DJ le informó que iba a encontrarse con esas personas.



A lo largo de la investigación el nombre de 'El Comandante' apareció repetidamente. En septiembre, el periodista mexicano Carlos Jiménez publicó en su cuenta de X mensajes atribuidos a Regio Clown antes de desaparecer. En los pantallazos, el músico le decía a su pareja que se reuniría con “Mariano y el comandante” y que “no confiaba en nadie, pero había que hacer negocios”. Ella le pidió que no fuera a casas y él respondió que estaría solo en “lugares públicos”.



De acuerdo con la reconstrucción hecha por la Fiscalía, entregada a El Universal de México y a El País de México, 'El Comandante' habría engañado a las víctimas bajo la promesa de establecer negocios musicales. Desde el 11 de septiembre, cuando los colombianos llegaron a México, un hombre identificado como Mariano N. fue asignado como su chófer y asistente. Este, siguiendo órdenes de 'El Comandante', debía recibir a B King en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en una camioneta Ford Expedition roja.

Los investigadores citados por El Universal señalan que hubo un presunto acuerdo previo entre 'El Comandante' y Mariano “N” con más personas, entre estas con dos sujetos que tienen el alias de 'El Pantera' y 'El Apa'. Conforme con la información, el propósito era "privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de alias 'El Pantera' de 'matar' a alias 'DJ Regio Clown'".

Para hacerlo, según los hallazgos judiciales, el 16 de septiembre 'El Comandante' ordenó a Mariano que recogiera a los músicos en la plaza Miyana de Polanco y los llevara a la colonia Renovación, en Iztapalapa, en la misma camioneta Ford Expedition que Mariano había utilizado días antes para recoger a B King. Un testigo citado en la investigación aseguró que los artistas fueron asesinados en un domicilio de 'El Apá', propietario de un taller de reciclaje en la región, donde las autoridades hallaron bolsas de rafia y plástico similares a las utilizadas para ocultar los restos humanos encontrados en Cocotitlán.

En el informe citado por El Universal de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que 'El Pantera' fue quien dio la orden de matar a los dos colombianos. Fuentes judiciales consultadas por ese medio indicaron que 'El Pantera' pertenece al grupo delictivo conocido como La Unión Tepito y tenía “un especial interés” en eliminar a Regio Clown por lo que habría pagado 200.000 pesos mexicanos —equivalentes a unos 47 millones de pesos colombianos— para ejecutar el crimen.

Las razones habrían sido dos: primero, el DJ Regio Clown habría revelado información sobre su identidad; y segundo, habría comenzado a vender drogas en los eventos “Sin Censura” sin su autorización. La entidad de investigación y acusación también reveló que, tras consumarse el crimen, 'El Pantera' amenazó a los demás involucrados: “El primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar. No los quiero ver en la Ciudad de México ni en el Estado hasta diciembre”. '

Respecto al papel de 'El Comandante', el análisis de los indicios llevó a la Fiscalía a concluir que tuvo control directo sobre la operación. Según el comunicado oficial, coordinó la fase de atracción de las víctimas mediante engaños y manipulación de su confianza, asegurando así el resultado planificado por el grupo. Hay que destacar que las pruebas recabadas incluyen declaraciones de testigos, registros de comunicaciones y análisis de cámaras de seguridad.

A medida que avanzan las audiencias judiciales, 'El Comandante' enfrenta cargos como coautor material e intelectual, mientras que las autoridades buscan a 'El Pantera' y a los demás implicados que siguen prófugos.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.