Todos los giros del caso B King y Regio Clown, artistas colombianos asesinados en México

Dos artistas colombianos, un viaje a México, una fiesta, una desaparición y un terrible crimen. Este es el rompecabezas que arman las autoridades para entender qué fue lo que pasó con Bayron Sánchez, conocido como B. King, y Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, los dos ciudadanos colombianos hallados sin vida en México.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El 11 de septiembre de 2025, B King viajó a Ciudad de México junto con su manager, Juan Camilo Gallego. La invitación vino de Regio Clown, DJ colombiano radicado en ese país, y el promotor venezolano Rogelio Mastrasi. El evento era Independence Day, Sin Censura.

El mánager de B King narró en Noticias Caracol que “nosotros arribamos acá a Ciudad de México el pasado 11 de septiembre, y el domingo tuvimos un evento donde Regio nos invitó a participar en su show y haciendo una participación de cuatro canciones donde pues nos fue súper bien”.



El pasado 16 de septiembre, Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera fueron vistos por última vez saliendo de un gimnasio en Polanco y luego abordando un Mercedes Benz gris. Seis días después, el 22 de septiembre, fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

Publicidad

Sobre la desaparición de los artistas, Juan Camilo mencionó que “el día lunes, estuvimos en el hotel ahí en Polanco descansando y el martes B King se levanta con ganas de ir al gimnasio. Por mis ocupaciones, en el momento que estábamos sacando un par de entrevistas para para hacer ese mismo día con B King, pues yo le digo que yo no lo puedo acompañar que y Regio le dice que él lo acompaña. Se dirigen el martes a eso de las de la 1:00 de la tarde al gimnasio Smart Fit en el sector de Polanco y ahí fue la última comunicación con él”.



¿Qué es la Familia Michoacana?

El día que los encontraron, una carta que estaba al lado de los cuerpos alertó a las autoridades. La carta estaba firmada por una banda delincuencial conocida como la Familia Michoacana. Samuel González, mexicano experto en seguridad, habló sobre este grupo criminal: “La banda criminal de la Familia Michoacana, igual que otras bandas de México, tienen elementos extraordinariamente violentos y, en caso de ser cierto que es la Familia Michoacana, que seguramente van a conducir la investigación en los próximos días por parte de las autoridades federales que están desarrollando la investigación, pues tienes a un grupo que tiene raíces históricas en el estado de Michoacán, muy cerca del estado de México, en el cual pues el narcotráfico ha estado presente ya por 60 años y con características de violencia especialmente fuertes que se dieron no solamente ahora, sino que se han dado tradicionalmente”.



Sobre el Mercedes Benz que abordaron B King y Regio Clown, este fue el recorrido que hicieron a bordo del vehículo y el lugar en el que fue encontrado: Se sabe que el conductor del Mercedes Benz Gris partió desde la alcaldía de Iztapalapa. Desde allí, se dirigió a Polanco, donde recogió a B king y a Regio Clown en una zona que, curiosamente, no contaba con cámaras de seguridad.

La última vez que se les vio con vida fue en un predio ubicado sobre la avenida Texcoco, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ese lugar está aproximadamente a una hora y media de distancia del sitio donde días después fueron encontrados los cuerpos sin vida. Este carro fue encontrado al interior de una vivienda que la Fiscalía había asegurado por el homicidio de dos mujeres.

Publicidad

Tras el hallazgo sin vida de B King y Regio Clown, las autoridades comenzaron las investigaciones. El medio mexicano C4 Alerta reveló unos chats del celular de Regio Clown. En dicha conversación, el DJ manifestó sentirse desconfiado y compartió su ubicación por WhatsApp. La persona con la que habló le preguntó con quién iba a estar y Regio Clown mencionó dos nombres: Mariano y alias El Comandante. La ubicación que compartió Regio Clown fue en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras el llamado de la Fiscalía de Ciudad de México, Adriana Salazar, mamá de B. Kink y Estefanía Agudelo, su hermana, viajaron a ese país con la esperanza de encontrar con vida a Byron Sánchez. Sin embargo, un presentimiento de la madre lo cambió todo.



La "corazonada" que tuvo la mamá de B King

La hermana de B King dijo en Noticias Caracol que desde el principio tuvieron dudas sobre la contratación del artista colombiano para el evento al cual fue invitado por Regio Clown: “Sí, él estaba muy motivado. Fue como que muy imprevisto este viaje a México y esta invitación. Mi hermano, feliz con sueño, aceptó. Nos preguntamos mucho por qué el evento era de electrónica, pues mi hermano cantaba reggaetón. No le queríamos salar el viaje porque pues como le decíamos que no fuera. Él estaba muy motivado. Era un un evento que, al parecer, le iba a abrir puertas en México”.

Además, la hermana de B King habló sobre una corazonada que tuvo su mamá cuando las autoridades mexicanas la citaron para verificar unos cuerpos sin vida que habían encontrado. “Primero nos dijeron que íbamos a ver que había unos cuerpos similares que tenían que reconocer, pero en ese momento teníamos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, una vez fuimos al lugar vimos fiscales y psicólogos. Mi mamá sintió como una corazonada y me dijo: ‘Stefanía, esto no está bien. Vamos a prepararnos porque yo creo que mi hijo está acá’. Entonces, mi mamá empezó a reconocer por medio de los tatuajes y ya el triste final de encontrar a mi hermano muerto”, mencionó.

A esta historia también entra el nombre de Angie Miller, una mujer que B King conoció tras su llegada a México y con la que habría tenido algún tipo de relación sentimental. Se había reportado que Angie Miller había sido secuestrada por alguna banda mexicana relacionada con este crimen. Sin embargo, la Fiscalía de Ciudad de México informó que ella había sido detenida para que rindiera su versión de los hechos. Horas después fue dejada en libertad.

Publicidad

Por el caso B King y Regio Clown han sido detenidas ocho personas, entre ellas cuatro mexicanas y cuatro colombianas. Los mexicanos capturados fueron identificados como Angélica Irais, Luis Alberto, José Luis y Jaime. Este último fue señalado como el conductor del Mercedes Benz en donde Regio Clown y B King fueron llevados.

También fueron capturados cuatro colombianos: Yuli Felicidad Zapata, Johnny Hermantilla Gómez, Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón. Las familias de los cuatro colombianos detenidos por las autoridades mexicanas denuncian torturas, detenciones ilegales y un chivo expiatorio en contra de estas personas.



Las preguntas que deja el caso B King y Regio Clown

Hoy el caso sigue abierto, las investigaciones avanzan, pero las respuestas aún no llegan. ¿Quién mató a B King y Regio Clown? Tal vez fue una venganza, tal vez fue una trampa o estaban en el lugar equivocado.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias