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Noticias Caracol  / Municipio de Guataquí

Municipio de Guataquí

  • Video revela cómo fueron asesinados en vía a Girardot dos policías en medio de un retén
    Captura de pantalla
    COLOMBIA

    Video revela cómo fueron asesinados en vía a Girardot dos policías en medio de un retén

    Cuatro personas fueron detenidas por el crimen que, al parecer, se produjo por lo que los uniformados hallaron en el vehículo que estaban revisando en un control rutinario.

  • Ellos son los policías asesinados en vía a Girardot: ¿qué descubrieron en carro que detuvieron?
    Policía Nacional
    COLOMBIA

    Ellos son los policías asesinados en vía a Girardot: ¿qué descubrieron en carro que detuvieron?

    Un menor de 13 años está entre las cuatro personas detenidas como sospechosas del doble crimen contra un patrullero y una subintendente.

  • Investigan asesinato de niño indígena en Guataquí, Cundinamarca.
    Investigan asesinato de niño indígena en Guataquí, Cundinamarca.
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Niño indígena de 8 años murió en confusos hechos en Guataquí, Cundinamarca

    Según primeras versiones, el niño indígena fue impactado con tiros de escopeta cuando ingresó a propiedad privada para tomar unos plátanos. Por los hechos, hay una persona detenida.

  • Hallaron muerto al niño de 5 años que cayó al rio Magdalena desde un puente
    COLOMBIA

    Niño cayó al río Magdalena, en Flandes, y su cuerpo fue encontrado a varios km: lamentable tragedia

    El pequeño de 5 años resbaló mientras cruzaba el viaducto que conecta los departamentos de Tolima y Cundinamarca. Cámara de seguridad registró el accidente.

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