Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tras asesinato de secretario Dorien Jiménez en Pradera, Valle, Gobernación anunció recompensa

Tras asesinato de secretario Dorien Jiménez en Pradera, Valle, Gobernación anunció recompensa

La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó los hechos y anunció recompensa para dar con el paradero de los responsables.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:50 p. m.
Comparta en:
Pradera Valle (1).jpg
Las autoridades activaron todos los mecanismos para identificar y dar con los responsables. -
Foto: redes sociales