Tragedia en el Valle: Asesinan a menor de 16 años frente a colegio tras denunciar robo de su celular

Tragedia en el Valle: Asesinan a menor de 16 años frente a colegio tras denunciar robo de su celular

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias de los hechos para dar con los responsables de este macabro crimen.

Menor asesinado frente a su colegio.jpg
El menor había denunciado previamente el robo de su celular, presuntamente a manos de una pandilla. -
Fotos: suministradas a Noticias Caracol
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 08, 2025 01:38 p. m.

Una profunda conmoción embarga al municipio de Pradera, Valle del Cauca, tras el asesinato de Brian Steven Narváez, un joven de 16 años, ocurrido en horas de la mañana frente a sus compañeros de colegio. Según las autoridades, Brian, único hijo de su familia y estudiante de noveno grado en una institución educativa local, fue abordado por un hombre armado que se desplazaba en motocicleta. El atacante accionó su arma, causándole la muerte de manera inmediata.



A pesar de los esfuerzos de los docentes, quienes rápidamente acudieron a la zona del crimen e intentaron auxiliar al joven tras el ataque, las heridas que presentaba el menor fueron fatales y no pudieron evitar el trágico desenlace. La comunidad educativa se encuentra consternada por la violencia vivida en su propio entorno, mientras se exigen respuestas sobre este crimen.

El asesinato se produjo horas después de que Brian denunciara a una pandilla de jóvenes por el robo de su teléfono celular, por lo que no se descarta que esta agrupación pueda estar relacionada con los hechos. Según sus familiares, el menor había señalado a los responsables del hurto, lo que podría haber desencadenado el ataque.

De acuerdo con los testimonios, el joven fue abordado por el agresor cuando se encontraba en las puertas de su escuela, a punto de iniciar su jornada académica. Sin previo aviso, el hombre descendió de la motocicleta y le disparó sin mediar palabra, causándole una grave herida con un arma de fuego.

El caso ha movilizado a diversas autoridades de la región. La Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, junto con el grupo de reacción GOES y la policía del municipio de Pradera, están llevando a cabo las investigaciones para dar con los responsables de este acto de violencia.

Además, la Policía del Valle del Cauca ha asignado el bloque de búsqueda, una unidad especializada en resolver los casos más complejos y graves, con el fin de localizar al autor o autores del crimen.

La familia, por su parte, recuerda al joven como una persona trabajadora, con claros sueños y metas. El sueño del menor era crear una barbería, y de hecho ya se preparaba para ser un barbero profesional en el futuro. La familia, compañeros de colegio y personas cercanas a él han hecho un llamado a las autoridades para que se pueda hacer justicia por este lamentable caso.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

