Abelardo de la Espriella anuncia cuatro nuevas designaciones para su gobierno: ¿de quiénes se trata?

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este 19 de julio cuatro nuevas designaciones en puestos clave del Gobierno nacional, cuyos cargos serán asumidos después de este 7 de agosto, cuando De la Espriella se posesione como jefe de Estado. Para esta ocasión, el mandatario electo no habló sobre cargos ministeriales. Cabe recordar que De la Espriella ha nombrado a 15 de 17 ministros que lo acompañaran en su gestión. Las personas mencionadas fueron Carlos Ríos, Valerie Lafaurie, Nicolás Gómez y María Fernanda Sandoval.

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¿Quiénes son los funcionarios designados y cuál es su perfil?

Nicolás Ríos asumirá el cargo de Secretario General de la Presidencia. Desde la oficina de prensa del presidente electo, aseguran que este abogado tendrá la misión de coordinar la gestión institucional, la responsabilidad de coordinar la gestión institucional, garantizar la articulación del trabajo entre las diferentes dependencias de la Casa de Nariño y velar por el cumplimiento de los compromisos del Gobierno. Ríos tiene dos magíster: uno en Estudios Políticos y otro en Seguridad y Defensa.



Por su parte, Valerie Lafaurie, abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial, llega para asumir una nueva figura que llega para esta administración. Se trata de la Gerencia de las Regiones. El comunicado asegura que desde ese cargo liderará la estrategia de gestión territorial, fortalecerá la articulación con gobernadores y alcaldes, y trabajará para que los proyectos estratégicos lleguen a las comunidades con eficiencia, transparencia y sin intermediarios. En pocas palabras, esta es la dependencia que se encargará de coordinar la relación directa entre el Gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores de Colombia.



El politólogo Nicolás Gómez llega para ser el nuevo jefe de Despacho. Su labor consistirá en coordinar estratégicamente al equipo de gobierno para garantizar una administración eficiente y orientada al cumplimiento de resultados. Gómez tiene un magíster en Políticas Públicas.

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Finalmente, María Fernanda Sandoval, periodista, comunicadora social, especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis, fue nombrada directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.