"Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados": Abelardo de la Espriella desde Medellín

El presidente electo Abelardo de la Espriella, al inicio del desfile militar en Medellín en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, se dirigió al pueblo antioqueño resaltando su apoyo durante la campaña presidencial. Asimismo, reiteró que se posesionará en una "guarnición militar" para rendirle homenaje a la Fuerza Pública.

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De la Espriella contó con la compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Julian Andrés Rendón; el embajador del Reino Unido, George Hodgson, entre otros funcionarios. En su discurso, le agradeció a Antioquia por "defender la democracia, la libertad y la institucionalidad", teniendo en cuenta que tuvo un amplio apoyo durante la época electoral. En ese sentido, el presidente electo indicó que se debe "replicar el modelo de Antioquia y Medellín al resto de departamentos para llevar a nuestro país al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro".

Por otro lado, reiteró que el desfile militar es para rendirle honor a "los héroes de la patria" y que, por esa razón, también desea posesionarse en una guarnición militar. "Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados", indicó. Cabe resaltar que en este desfile asisten uniformados del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y otros organismos de apoyo.



Para terminar su discurso, envió un mensaje a los criminales y a los grupos ilegales: "Bandidos, vamos por ellos, los vamos a someter. Y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado. Nunca más la ciudadanía estará arrodillada".



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