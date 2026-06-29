Abelardo de la Espriella dice que el BID destinó US$60 millones no reembolsables para el empalme

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, transmitió un vivo a través de sus redes sociales, señalando que será el primero de los reportes semanales que dará a Colombia “para contar la verdad sobre el grave estado en el que recibimos a Colombia, pero también las acciones inmediatas que ya están en marcha para arreglar la casa”.

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En este primer directo se refirió a la situación económica del país, asegurando que “he podido conocer a través del proceso de empalme, que ya comenzó, el verdadero estado en que recibimos el país. La situación es grave y no lo vamos a ocultar José Manuel y yo. Tenemos una economía bajo presión”. (Lea también: Rodrigo Lara, mininterior designado por De la Espriella, explicó cómo será relación con la oposición)



Las cifras que dio De la Espriella

Empezó diciendo que “la inflación anual está en el 5,8 %, muy por encima de la meta del Banco de la República. Los mayores incrementos se concentran en alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes. La tasa de intervención del Banco de la República se ubica en el 11,25 %, elevando el costo de crédito para hogares, empresarios y productores con efectos directos sobre el crecimiento económico de nuestro país y frente al empleo. La deuda pública ha alcanzado niveles históricos y el costo de crédito sigue siendo muy alto para familias y empresarios”.

Añadió que “el saldo de los TES del gobierno ya alcanza 763,6 billones, lo que representa un incremento cercano a 41 billones frente al cierre de 2025. Este crecimiento refleja las enormes necesidades que tenemos en financiación”. Pero aseguró que “junto a esa realidad que debemos enfrentar con valentía hay motivos de esperanza. Los mercados han reaccionado con muchísima confianza gracias a nuestra elección. El peso colombiano se ha fortalecido de manera significativa”.



“Ese respaldo de toda la comunidad internacional es sin duda un gesto claro y contundente de que Colombia está recuperando su lugar en el concierto de las naciones”, aseveró, añadiendo que “el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición”.



Empalmes territoriales

Por otro lado, De la Espriella indicó que “esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país, los empalmes territoriales. Me voy a trasladar a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes para recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno nacional y el resto del país”.



“Queremos que le próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado y recuperar así el tiempo perdido”, expresó, reiterando que “voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá”.



Esto dijo sobre presuntos acuerdos de funcionarios del gobierno Petro con Clan del Golfo

“El gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas. Noticias Caracol publicó después de las elecciones unas grabaciones en las que miembros del gobierno saliente entregaron territorios a los bandidos de manera criminal”, dijo. Recordó que pidió al equipo de empalme anticorrupción que presente las denuncias que correspondan por estos hechos, así como al Departamento de Justicia de EE. UU.: “Que ellos determinen cuáles son los procesos de su competencia porque hay una conspiración internacional frente al narcotráfico que debe ser perseguida por la justicia transnacional”. (Lea también: De la Espriella pide investigar presuntos acuerdos de Gobierno Petro con Clan del Golfo)



Crisis energética

El presidente electo indicó que una “noticia que nos llega del equipo de empalme es la posible e inminente crisis energética que nos hereda el desgobierno saliente y que podría ponernos en riesgo de racionamiento. Mi palabra empeñada desde ya a los generadores y al sector financiero: mi gobierno trabajará y así he ordenado al equipo económico y de minas y energía para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”.



Terremotos en Venezuela

Al respecto, De la Espriella aseguró que es una “tragedia que nos duele como hermanos, los dos terremotos que afectaron a Venezuela”, por lo que su esposa “ha liderado una campaña humanitaria para llevar ayuda a los damnificados. Colombia debe estar con el pueblo venezolano. Elevo mis oraciones al Todopoderoso por las almas de los fallecidos y por el bienestar de los heridos y damnificados por esta tragedia apocalíptica”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL