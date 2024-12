Abogado de Ricardo Bonilla pide a Fiscalía escuchar al ministro tras declaraciones de Benavides

Luego de que María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, le contara a la Fiscalía General de la Nación cómo tres altos funcionarios del gobierno habrían realizado un pacto para la compra de votos de congresistas, la defensa del jefe de la cartera pidió que el funcionario sea escuchado en el ente investigador.

La defensa de Bonilla pretende revisar la situación jurídica del ministro de Hacienda con las fiscales que llevan el caso. El abogado del funcionario señala que los trámites que realizó este ministro no implicaban contratos ni mucho menos la pérdida de recursos porque estos proyectos se encontraban en una etapa preliminar y, por el contrario, nunca se llevó a cabo ese desembolso de 92.000 millones de pesos, como se asegura en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El abogado de Bonilla, Mauricio Pava, dijo: “Estamos separando peras de manzanas. Se ha dicho que el ministro favoreció tres contratos por 92.000 millones de pesos para conseguir votos de la Comisión de Crédito Público. En las audiencias que tuvo la defensa ante el Tribunal de Bogotá, logramos avalar pruebas que señalan lo siguiente: no hubo contratos y, por lo tanto, no se entregó un solo peso. El ministro no se entiende con ningún contratista, se trató de proyectos tramitados antes de ser ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y lo que hizo, como hace con todos los proyectos, fue el seguimiento sobre la marcha de estos proyectos”.

La defensa del ministro de Hacienda también asegura que las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavidez son contrarias a las pruebas que ellos han podido recabar en el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que se ha hecho una búsqueda en base selectiva de datos y que, además, eso es lo que pretenden demostrar ante las dos fiscales que están a cargo de este megaescándalo.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación no ha respondido frente a cuál sería la posible fecha de citación para escuchar a la defensa del ministro y al propio Ricardo Bonilla.

¿Cómo está el ambiente político en medio del escándalo de la UNGRD?

En medio los cuestionamientos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en vivo , dos de los congresistas investigados renunciaron a esta célula legislativa.

Se trata de Karen Manrique, representante a la Cámara de Representantes por las curules de paz, y Wadith Mansur, del partido Conservador. Este último lo hizo la semana pasada y hasta este 2 de diciembre de 2024 se notificó a los integrantes de esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Aunque la ley no establece cada cuánto se deben renovar los integrantes de esta comisión, muy cuestionada en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD, ellos dos eran los únicos congresistas investigados por la Corte Suprema por este escándalo.

Los representantes y los senadores le pidieron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que entregue las actas de las sesiones cuestionadas. Cumplen dos meses haciendo esa solicitud y no ha pasado.

¿Qué es lo que ha hecho esta comisión hasta el momento?

En este nuevo periodo, la comisión ha aprobado créditos por 4.500 millones de dólares para el pago de la deuda hasta marzo de 2025, por lo cual no se necesitan nuevos créditos, pero el Gobierno nacional está solicitando un nuevo crédito por 5.000 millones de dólares para libre destinación y, dicen los congresistas, que no han dado detalle sobre para qué necesitan ese dinero.

