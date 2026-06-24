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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Galán habló con el presidente electo De la Espriella: "Bogotá no tiene tiempo para diferencias"

Galán habló con el presidente electo De la Espriella: "Bogotá no tiene tiempo para diferencias"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que ya habló con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Galán habló con el presidente electo De la Espriella: "Bogotá no tiene tiempo para diferencias"
Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella.
Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló este miércoles que ya habló con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. El abogado avalado por el movimiento Defensores de la Patria será el próximo mandatario del país tras ganar las elecciones presidenciales de segunda vuelta el pasado domingo y sacar poco menos del 1 % más que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Galán conversó con el presidente con el trabajara en el resto de su mandato como alcalde de Bogotá. "Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fue una conversación corta pero positiva", comienza diciendo el mensaje del alcalde, publicado en su cuenta de la red social X.

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"Tanto Abelardo de la Espriella como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al presidente De la Espriella su respaldo y su buena disposición: Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas", concluyó el alcalde Galán en su mensaje.

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El mandatario de la ciudad aún tiene su mandato hasta el 1 de enero de 2028, por lo que el siguiente alcalde de Bogotá será la persona que más lleve a cabo su período durante la presidencia de Abelardo de la Espriella (2026-2030).

MATEO MEDINA ESCOBAR
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