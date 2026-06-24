'Toy Story 5' logra el mejor estreno del año con 160 millones de dólares

'Toy Story 5' arrasó en su primer fin de semana, recaudando 160 millones de dólares en Norteamérica, según estimaciones de la industria publicadas tras el primer fin de semana de la cinta animada en cartelera. Esta cifra marca un récord histórico para la querida franquicia de Pixar.

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La secuela devuelve a la gran pantalla al vaquero Woody, a Buzz Lightyear y a todo su grupo de amigos luchando por sobrevivir frente a la dura competencia de la tecnología actual, especialmente las tablet. "Esta es la temporada alta para el cine familiar y 'Toy Story' está cumpliendo con las expectativas", afirmó David A. Gross, analista de la industria.



¿De qué trata Toy Story 5?

En la historia el problema llega con la introducción de un personaje en forma de una tableta inteligente llamada Lilypad. La llegada de este dispositivo pone a prueba a los juguetes, abriendo una nueva conversación sobre uno de los temas más relevantes de la actualidad: la relación entre la infancia, el juego y la tecnología.

Desde el momento en que Bonnie abre el regalo que le hacen sus padres y que contiene a Lilypad, sus juguetes pasan instantáneamente a segundo plano, un momento en el que la película explora cómo cambiaron los hábitos de juego en la infancia con el auge de los dispositivos electrónicos.



Para el guionista y director Andrew Stanton, dos veces ganador del premio Oscar, llevar una nueva historia de 'Toy Story' a la pantalla una historia que merecía ser contada. “Queríamos incorporar toda la diversión, la emoción y el humor que el público espera de una película de 'Toy Story', pero también centrarnos en un aspecto de la infancia que aún no habíamos explorado. Hemos notado que los juguetes han perdido protagonismo en la vida de los niños. Tener juguetes en una habitación sin que los dispositivos electrónicos dominen el espacio es algo que hoy casi parece anticuado”, expresó.

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Con estas cifras, es muy probable que se convierta en el segundo mejor estreno animado de todos los tiempos, quedando solo por detrás de otra producción de Pixar: 'Los Increíbles 2', que recaudó 182.7 millones de dólares en junio de 2018.

'Toy Story 5', que cuenta nuevamente con las voces originales en inglés de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, se proyectó en 4,425 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, según los datos de la firma Exhibitor Relations.



Así quedó el Top 5 de la taquilla de este fin de semana:

Toy Story 5 – $160 millones (Estreno) Disclosure Day – $17 millones (Total acumulado: $78.2 millones) Obsession – $14 millones (Total acumulado: $215.8 millones en su sexta semana) Backrooms – $7.3 millones (Total acumulado: $175 millones en su cuarta semana) Scary Movie – $6.7 millones (Total acumulado en su tercera semana)

Lanzamientos especiales para los fans

A pesar del paso de los años, el estreno de la nueva entrega del clásico de Disney revive el interés del público por los juguetes y la mercancía relacionada con el mundo de 'Toy Story'. Para aquellos fans que ya crecieron, pero quieren portar con ellos algo que represente al niño que creció con las aventuras de Buzz y Woody, Pandora y Disney presentaron una colección de accesorios en colaboración.

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La opción abarca charms, brazaletes, collares y otros accesorios inspirados en personajes icónicos como el famoso alien verde, Woody, Buzz y otros juguetes con acabados vibrantes y detalles esmaltados.

*Con información de AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co