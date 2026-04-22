Angie Rodríguez asegura que Juliana Guerrero fue quien nombró a la nueva directora del Dapre

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez habló con Blu Radio e hizo graves denuncias sobre miembros del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, también hizo señalamientos contra Juliana Guerrero, a quien la Fiscalía General de la Nación imputó por fraude procesal por presuntamente haber presentado títulos falsos para poder aspirar al cargo de viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad. (Lea también: Angie Rodríguez habló de Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y el "juego por poder" en Casa de Nariño)

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La actual directora del Fondo Adaptación denunció en Mañanas Blu que es víctima de extorsión y que teme por su vida, pero no dudó en declarar que en el Gobierno hay “un presunto concierto para delinquir y de ahí para abajo usted póngale lo de todo”.

Según ella, “hay más de 20 personas que yo tengo identificadas y según lo que el mismo extorsionista me escribe, él siempre me habla de (Carlos) Carrillo y de Juliana Guerrero”.



¿Por qué es importante Juliana Guerrero si no hace parte del Gobierno?

Angie Rodríguez aseveró que la cuestionada joven “es la que tiene el poder. No necesita tener cargo para tener el poder. Ella controla el Fondo Colombia Paz, controla el Dapre, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. Es una locura todo esto. Ella es la que nombra a la señora Nhora Mondragón”, actual directora del Dapre. “Ella es el verdadero poder”, insistió.



Al ser cuestionada de cómo logró ese poder Juliana Guerrero en el gobierno, la funcionaria respondió: “No quiero entrar en ese detalle porque es muy delgado y temo por mi vida”.



Sin embargo, reiteró lo que ya ha declarado en otros medios, señalando a la guerrilla del Eln. Juliana, reveló, “siempre decía que ella se hablaba con ellos y yo, Dios mío, yo por dentro apenas como que… Obviamente uno queda asustado y uno dice ‘no, qué peligro, mejor uno no habla, no comenta, pero delicado eso’. Y llegó un momento en que ya decidí hablar”.

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En Noticias Caracol, añadió que "todo tiene un límite y tengo que hablar y tengo que decir 'basta ya de violencia contra las mujeres'".

"Este ataque lo vengo recibiendo desde el año pasado y salgo a hablar porque no aguanto más", porque se encargaron, sostuvo, de "desacreditarme, acabar mi reputación, inducirme a errores, llevarme por situaciones extremas". (Lea también: Angie Rodríguez denuncia "presunto concierto para delinquir" en el Gobierno con "más de 20 personas")



Angie Rodríguez dice que sus problemas iniciaron cuando denunció a Juliana Guerrero

La ex mano derecha del presidente Gustavo Petro recordó que duró “344 días en el Dapre, fui la directora que más tiempo duró en este gobierno. Todo era, digámoslo así, una tensa calma, pero de cierto modo me iba bien porque yo amo trabajar con el gobierno. Yo estudié para esto. De hecho, ahorita estoy fortaleciéndome con un doctorado porque yo amo el servicio público. Yo era feliz en mi cargo”.

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“¿Cuándo empezaron todos los problemas? Cuando yo denuncié que ella (Juliana Guerrero) no cumplía los requisitos para ser viceministra de Juventud, ahí se me vino el mundo encima”, sostuvo.

La ex secretaria general de la Presidencia de la República subrayó que ella se ha opuesto a “nombramientos por un tema ético, además, porque es que esa no es nuestra visión progresista. Y yo decía ‘esto no fue por lo que votamos, esto no fue lo que generó el primer triunfo de la izquierda en Colombia, donde ha generado tantos muertos, exiliados, tantas víctimas para que por fin llegáramos’. Y cuando me encuentro con cosas como nombramientos que para mí no debían ser, porque uno acá en Colombia se esfuerza por salir adelante, no es fácil. Y cuando yo decía ¿por qué van a poner esta muchacha en ese cargo cuando ella no cumple los requisitos? Y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella en menos de 15 días ya era profesional. Yo dije, esto no es, eso no es un buen mensaje para los jóvenes, eso no es un buen mensaje para el país, no todo vale. Y yo me opongo, digamos, como de una manera genuina”.

Se mantuvo en que Juliana Guerrero “no cumple porque esos títulos son falsos, entre otras cosas porque yo fui auditora en la Contraloría y yo precisamente me encargaba de hacer auditorías, entre otras, a talento humano. Entonces yo revisaba hojas de vida, documentos, y yo ya sabía, yo tenía ojo clínico y cuando yo nada más miré y puse en contexto muchas cosas, yo dije, esto es falso a todas luces. Entonces me parecía engañar a los jóvenes que creyeron en nosotros”.

Para Angie Rodríguez es “lamentable que uno dijera para qué uno estudia, para qué uno se esfuerza si al final se premia otras cosas. Vengo de un sector humilde y popular del sur de Bogotá, que en toda la historia del Dapre nunca una mujer como yo había llegado. Entonces yo sí sé lo que es el sacrificio. Y yo decía, siendo también pobre igual que ella, me esforcé, estudié, saqué una carrera adelante, con un hijo siendo mamá menor de edad, y luché y persistí por estar donde estoy. Y cómo así que esta señora llega a ocupar un cargo como viceministra”.

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“Eso no lo compartí y me revelé, pero nunca me imaginé que revelarme me iba a llevar a esta situación en la que me tienen ahora, y que se sumaran varias personas que no querían que yo continuara en el gobierno, porque finalmente el señor Carlos Carrillo es como la voz mediática, porque es una red que hay detrás”, agregó.

“Esta gente es tan mala y tan perversa que no entienden que estamos en una democracia. Es que esto no es una dictadura, esto es una democracia, gracias a Dios. Y acá hay unas reglas de juego, hay un estado social de derecho, hay una separación de poderes, hay un tema tan básico como la Constitución y la ley dice que pues todos debemos ser tratados por igual”, señaló.

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