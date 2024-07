Aplauden papel de la prensa en escándalo de corrupción que sacude al gobierno Petro

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, volvió a referirse a las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ante la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, dijo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es de “insostenible” en el cargo.

“Lo que ha revelado Noticias Caracol es de la mayor gravedad. Ahora no son solamente los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, sino que, además, hay pruebas documentales, que son los chats del ministro Bonilla y sus asesores. Yo siento que, después de las revelaciones, el ministro Bonilla es insostenible. No tiene presentación que esta persona esté buscando una nueva reforma tributaria para asfixiar a los colombianos”, aseveró Forero.

Además, el representante habló de los supuestos malos manejos de los recursos del Estado, mismos que fueron expuestos por Olmedo López.

“Lo que ha dicho el ministro Bonilla es que los recursos no están alcanzando. De hecho, vimos al presidente de la República en Naciones Unidas diciendo que hay una asfixia financiera del Estado colombiano y que, por esa razón, no podía cumplir con los compromisos derivados con el acuerdo de paz. Obviamente los recursos no van a alcanzar si se destinan por un lado para comprar conciencias en el Congreso para que se aprueben sus proyectos de ley y, por otro lado, supuestamente, financiar al ELN y que no se paren de la mesa de negociación”, indicó.

Mensaje a la prensa y los periodistas

Concluyó con un reconocimiento para Noticias Caracol y los medios de comunicación por poner, con severidad y objetividad, la lupa en este y otros escándalos.

“Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a Noticias Caracol y demás medios que han puesto este tipo de denuncias. Por ejemplo, en el caso de la Unidad de Gestión del riesgo, las denuncias que venían de la periodista Paula Bolívar fueron las que detuvieron esos 92 mil millones de pesos que iban a asignarse de manera irregular a esos municipios para que Bonilla contara con el apoyo de ciertos congresistas”, manifestó.

