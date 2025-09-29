En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, renuncia a su visa de EE. UU: "Es un acto de dignidad"

Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, renuncia a su visa de EE. UU: "Es un acto de dignidad"

Villavicencio explicó que es en solidaridad a la "inaceptable decisión de revocar el visado" del presidente Gustavo Petro luego de que participó en una manifestación en Nueva York e hizo un llamado al Ejército a desobedecer a Donald Trump.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 29 de sept, 2025
Rosa Villavicencio, vicecanciller de Colombia.
