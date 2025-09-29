Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, renuncia a su visa de EE. UU: "Es un acto de dignidad"

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, anunció que renunciará a su visado de Estados Unidos, en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, a quien el gobierno de Donald Trump le revocó el visado por cuenta de unas declaraciones que el mandatario colombiano hizo durante una manifestación propalestina en Nueva York la semana pasada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", escribió Villavicencio en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo.