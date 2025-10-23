En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Cancillería rechaza ataque de EE. UU. en Pacífico, cerca a costa colombiana: hace llamado a dialogar

Cancillería rechaza ataque de EE. UU. en Pacífico, cerca a costa colombiana: hace llamado a dialogar

El Gobierno Nacional instó a Estados Unidos "a respetar las normas que dicta el derecho internacional". El presidente Gustavo Petro también se había pronunciado, y calificó el hecho como "un asesinato".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de oct, 2025
