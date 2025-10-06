En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Choque entre Benedetti y Defensora del Pueblo tras declaración del Mininterior sobre exparamilitares

Choque entre Benedetti y Defensora del Pueblo tras declaración del Mininterior sobre exparamilitares

Iris Marín se pronunció luego de que el ministro del Interior afirmara que 16 designados gestores de paz iban a hablar sobre “la verdadera clase política que estuvo con ellos” y que “hoy todavía siguen vigentes o son recién aparecidos en la escena política”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Choque entre Benedetti y Defensora del Pueblo tras declaración del Mininterior sobre exparamilitares

Publicidad

Publicidad

Publicidad