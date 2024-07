Claudia López denunció que la deportaron de Venezuela "arbitrariamente y bajo amenazas"

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue deportada de Venezuela este viernes, 26 de julio de 2024, cuando ya se encontraba en la ciudad de Caracas para las elecciones presidenciales del próximo domingo.

A través de sus redes sociales, la exmandataria de la capital de Colombia aseguró que fue deportada de manera arbitraria y bajo amenazas.

“Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas, pero la campaña libertaria de Venezuela no la pueden deportar. ¡Adelante! A María Corina Machado, Edmundo González y a todos los venezolanos mi cariño, apoyo y solidaridad siempre”, dijo en su cuenta de X.

Claudia López manifestó que “Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad y derrotar el régimen dictatorial de Maduro" y envió un mensaje a los ciudadanos de ese país.

"No se rindan, hermanos venezolanos. Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos”, indicó la exalcaldesa de Bogotá.

El mensaje lo acompañó con un video en el que ella aparece a bordo de un avión junto con otros pasajeros y dice lo siguiente: "Esta país va a volver a ser libre, no se preocupen. Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo".

Cuando Claudia López dijo que Venezuela volverá a ser libre, los demás pasajeros respondieron "amén" y aplaudieron las palabras de la exmandataria de Bogotá.

Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro.

No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña lbertadora de Venezuela no la… pic.twitter.com/qSxjvZA8kY — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 27, 2024

Angélica Lozano también fue deportada como Claudia López

Horas antes de la deportación de Claudia López, su esposa, Angélica Lozano, también fue expulsada del país vecino.

La senadora Lozano había sido invitada a Venezuela por María Corina Machado para observar las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Por medio de una grabación desde sus redes sociales, Angélica Lozano denunció que les "quitaron los pasaportes durante hora y media".

"No nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamarlo", señaló.

La senadora aseguró, además, que no les brindaron información y que los sacaron: "No compramos este pasaje. Si eso les hacen a personas que vienen por el fin de semana, lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre. El domingo va a salir este régimen de miseria".

.@MariaCorinaYA no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela



Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos direron nada



Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas… pic.twitter.com/b2x3YGifuV — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) July 26, 2024

¿A Marta Lucía Ramírez no la dejaron entrar a Venezuela?

Angélica Lozano y Claudia López se suman a los personajes de la política colombiana que a las que les impidieron la entrada a Venezuela, pues la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez denunció desde sus redes sociales que la hicieron salir de un vuelo que desde Panamá partía hacia Caracas.

“Retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje, evidenciando, una vez más, la naturaleza de su régimen”, dijo.

Y añadió: “A pesar de la tristeza de no poder cumplir con nuestro propósito de llegar hoy a Caracas, decidimos bajarnos de manera responsable para no afectar a la tripulación de tres vuelos, ni a la empresa aérea”.

Finalmente, Marta Lucía Ramírez sostuvo que “esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio".

"Mientras que a nosotros, que somos amigos de la democracia que representa María Corina Machado y Edmundo González, no tenemos autorización para aterrizar en Caracas”, sentenció.

Nos encontramos en el aeropuerto de Panamá, listos para salir hacia Caracas, Venezuela, junto a la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso, el expresidente de México @VicenteFoxQue, el expresidente de Bolivia @tutoquiroga y el excandidato de Panamá @EduardoAQuiros, para acompañar a… pic.twitter.com/RjY1sd663x — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) July 26, 2024

