Consejo de Estado reitera fallo: pide a Petro rectificarse y disculparse con los Vargas Lleras

En segunda instancia, el Consejo de Estado falló de nuevo a favor de Enrique Vargas Lleras en su pleito con el presidente Gustavo Petro. Las diferencias están relacionadas con unas declaraciones hechas por el mandatario, quien aseguró que la familia Vargas Lleras estaba relacionada con el desfalco al sistema de salud.

>>> También puede leer: Impugnan fallo que ordena a Petro retractarse por palabras contra familia Vargas Lleras

Enrique Vargas interpuso una tutela argumentando su derecho al buen nombre y el Consejo de Estado, en primera instancia, falló en favor de él y ordenó rectificar y pedir disculpas. Este jueves, en segunda instancia, el alto tribunal confirmó el fallo asegurando que el jefe de Estado hizo esas afirmaciones sin demostrar su veracidad.

Germán Vargas Lleras calificó a Petro de "mentiroso"

Germán Vargas Lleras reaccionó a esta ratificación del Consejo de Estado. "Por segunda vez, en recurso de apelación, falló a favor de mi hermano Enrique Vargas Lleras y en contra de Petro. Petro, calumnioso y mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted, amparado en su fuero presidencial, deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Por eso es que yo he sostenido que en sus manos el Estado de derecho está en grave peligro", manifestó el también director del Partido Cambio Radical.

Colprensa

Publicidad

El Consejo de Estado ha remitido esta tutela para su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, tribunal que podría seleccionarla para analizar su contenido y emprender algún pronunciamiento adicional frente al caso.

Petro vinculó a la familia Vargas Lleras con deudas de Nueva EPS

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado manifestó que la familia Vargas Lleras debería dar una respuesta por las millonarias deudas de Nueva Eps.

Publicidad

El pasado 28 de mayo, Petro escribió en su cuenta de X lo siguiente: "El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la Nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago".

Petro mencionó a la familia Vargas Lleras en su trino - X @petrogustavo

Por estas declaraciones que, según Enrique Vargas Lleras, atentan contra el buen nombre de su familia, él interpuso una acción de tutela por las “tendenciosas y falaces afirmaciones” del jefe de Estado.

El fallo en primera instancia del alto tribunal fue a favor de Vargas Lleras. Sin embargo, la abogada Carolina Jiménez, en representación del presidente, impugnó la sentencia.

El argumento de la defensa de Petro se basó en que “las declaraciones del presidente de la República sí se ciñeron a las exigencias del denominado poder-deber que analizó el a quo y que rigen los discursos o intervenciones públicas”.

Publicidad

Aunque la abogada solicitó al Consejo de Estado que se negara “el amparo a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, Enrique Vargas Lleras”, el Consejo de Estado determinó en segunda instancia que el primer mandatario deberá rectificar su afirmación y disculparse con la familia Vargas Lleras.

>>> También puede leer: ¿Petro desacatará fallo y no se retractará por lo que dijo sobre familia Vargas Lleras?