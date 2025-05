Pilas: Cut anunció paro nacional en Colombia: ¿cuándo y en qué ciudades?

Durante las discusiones del proyecto de reforma laboral que revivió en el Senado, Over Dorado, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), expuso las razones de este sindicato para pedir que se le dé celeridad a este trámite y anunció que habrá marchas en Colombia para instar a que este sea una realidad.

Desde su punto de vista, en el Senado había temor a debatir la reforma laboral e incluso planteó que la han reducido al mínimo. “No aceptamos bajo ningún punto de vista que se reduzca lo que se presentó al Senado de la República ni a la Cámara de Representantes ni un ápice del proyecto”, manifestó.

Ante las circunstancias, Dorado manifestó que es el pueblo el que “debe decidir”, por lo que señaló que se la “van a jugar duro” con la consulta popular. “Nosotros aspiramos a que el Senado la asuma y entremos en una discusión para hablar del tema. Ya hay cuatro preguntas más en cuanto temas de la salud”, dijo.



¿Cuándo será el paro nacional?

En la intervención, el líder sindicalista informó que se convocó un paro nacional de 48 horas para el jueves 28 de mayo y el viernes 29 de mayo. Las manifestaciones serán en las principales capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras; sin embargo, los recorridos de estas todavía no están definidas.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en "la lucha popular" y añadió que apoyará una huelga indefinida si así lo decide el pueblo y que, si lo destituyen por ello, "estallará la revolución" en el país.

"Si toca ir a huelga indefinida (...), el presidente se pondrá al lado del pueblo y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos", declaró Petro durante su discurso en el Paseo Bolívar de Barranquilla. El mandatario volvió a Colombia tras una gira por China e Italia, desde donde estuvo al tanto al hundimiento de la consulta popular en el Senado, en este proyecto se planteaban varias de las preguntas de la reforma laboral, en la cual se incluyen temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.

"No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo, no estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera (...) aquí solo queremos la dignidad del pueblo trabajador", dijo Petro durante su discurso.

La decisión del Senado de bloquear las 12 preguntas que el Gobierno quería llevar a las urnas ha sido una de las mayores derrotas políticas del presidente desde que asumió el poder en agosto de 2022, y que él calificó como un "fraude". A pesar de ese revés, el Ejecutivo presentó este lunes una nueva propuesta para convocar una nueva consulta popular a esa misma cámara legislativa, aunque esta versión incluye un total de 16 preguntas, con cuatro nuevas enfocadas en asuntos de salud.

"A partir de hoy, el pueblo de Colombia se levanta", afirmó Petro, quien insistió en que la discusión de la consulta popular se dará en la lucha social: "La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene el pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente".

Así las cosas, el paro nacional convocado por la Cut será en dos jornadas:



Jueves 28 de mayo

Viernes 29 de mayo

(En contexto: Estas son las 16 preguntas de la nueva consulta popular que el Gobierno radicó ante el Senado

)

