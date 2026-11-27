El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la relación entre José Félix Lafaurie e Iván Cepeda, a quien señaló como cómplice de los verdugos de los ganaderos y el derrotado que no acepta el mandato del pueblo. Según el mandatario, están tejiendo una alianza “con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

En un extenso mensaje a través de sus redes sociales, el Jefe de Estado señaló que quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo.

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“Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse”, dijo De la Espriella.



Este mensaje se da luego de que en redes sociales circularan unas imágenes de Lafaurie, quien es el presidente de Fedegán, conversando con el congresista Cepeda, en medio de un congreso ganadero en Valledupar. De la Espriella agregó que, de ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano.



“Tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo. Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!”, dijo De la Espriella.

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