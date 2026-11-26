El presidente Abelardo de la Espriella adelantó este jueves 26 de noviembre un consejo de ministros, que denominó la Mesa de Equidad para el Milagro Social. En ella, dijo que tenía una meta clara: “Reducir la pobreza monetaria del 28 % al 20 % en 2030 y lograr que 3,6 millones de colombianos puedan salir de la pobreza”.



Cuando el mandatario llegó al recinto para presidir el consejo fue recibido en medio de aplausos de todos los asistentes, tras el rescate de los más de 70 rehenes que estuvieron cautivos más de 16 horas en el Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena. (Lea también: Video captó cómo acabó toma de rehenes en Cartagena: presunto secuestrador le apuntaba a una víctima)

Ya en la reunión del gabinete, De la Espriella dijo que su gobierno “tiene 2 grandes pilares: la seguridad y la política social. Créanme que para mí es tan importante la política social como la seguridad. Estoy trabajando para recuperar el orden y la tranquilidad de los colombianos, pero también quiero que las familias más pobres tengan la oportunidad de salir adelante”.



“Necesito que las entidades trabajen coordinadamente”

El presidente aseguró que “la lucha contra la pobreza es una de las grandes prioridades de mi gobierno, me he propuesto reducir la pobreza monetaria del 28 % al 20 % en el 2030, con la ayuda de todos ustedes y de Dios. Son 8 puntos porcentuales que representan la posibilidad de sacar a cerca de 3,6 millones de compatriotas de la pobreza. Esa es una meta que quiero que todos los ministros y directores de las entidades hagan suya. No es una responsabilidad exclusiva del DPS, cada uno de ustedes, desde sus competencias, tienen que contribuir con ese propósito”.

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“No quiero que un ministerio llegue a un municipio con un programa y que los demás aparezcan meses después, cada uno por su cuenta. Necesito que las entidades trabajen coordinadamente, que identifiquen dónde están las mayores necesidades y que lleguen a esos territorios con sus programas y recursos. Por eso esta mesa de equidad es tan importante”, agregó.



De la Espriella fue enfático en decir que “no he convocado esta reunión para repetir diagnósticos sobre la pobreza, eso está sobrediagnosticado, las cifras están claras, hay cientos de estudios, necesito decisiones. Quiero que cada ministro y cada director de entidad establezca qué va a hacer, dónde lo va a hacer, con qué recursos los va a hacer y cuándo va a empezar a trabajar y a producir resultados. También quiero que exista un seguimiento riguroso a esos compromisos. No me interesan los informes llenos de actividades que no permiten saber si las condiciones de vida de la gente están mejorando, quiero conocer los resultados y las dificultades que deben resolverse para avanzar. He fijado una meta muy ambiciosa y quiero que todos asuman su responsabilidad”. (Lea también: Cámara aprueba adición de $3,8 billones al presupuesto de 2026: $2,7 billones irán al Fondo Milagro)



No obstante, señaló que “esta tarea, queridos compañeros de gobierno, tampoco puede recaer exclusivamente en el Estado. Necesitamos que participen los empresarios. Necesitamos también incluir en este esfuerzo a las fundaciones, las organizaciones sociales y los organismos de cooperación internacional. Colombia cuenta con personas e instituciones que tienen experiencia, recursos y una enorme disposición de ayudar. (…) Por eso, precisamente, he decidido invitar a mi amigo Sammy (Samuel) Azout a esta mesa de equidad, para que ejerza como embajador ad honorem del milagro social. Conozco su trayectoria empresarial y filantrópica, y quiero que nos ayude a convocar al sector privado en Colombia y en el mundo, porque además tiene las mejores relaciones en todo el mundo. Que nos ayude a convocar las fundaciones y las organizaciones que nos puedan ayudar a cumplir esta tarea sagrada, que es sacar a millones de compatriotas de la pobreza”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL