El presidente Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano el 2 de julio

Este jueves 21 de mayo, el Gobierno nacional informó que el presidente Gustavo Petro y el papa León XIV se reunirán en el Vaticano el próximo 2 de julio de 2026.

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El coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, Andrés Hernández, dijo que ambas comitivas están trabajando en los puntos que se llevarán a cabo en esta visita oficial del mandatario colombiano: “Tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano. Estará el señor presidente en una comunicación que envió hace algunos días el papa León XIV. Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro”.

Agregó Hernández que el jefe de Estado, que está a pocas semanas de terminar su periodo presidencial, “estará allá en compañía de su gabinete. Todavía está en proceso de acordar la agenda con el papa, con su comitiva, y, por supuesto, con el Gobierno colombiano para poder aceptar la visita”.