Así registraron medios internacionales a Abelardo de la Espriella como más votado en primera vuelta

Los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo proyectaron a los candidatos Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, como los dos aspirantes que se medirán en segunda vuelta para decidir el próximo presidente de Colombia.



A pesar de que la mayoría de encuestas daban a Cepeda como el más votado de la primera vuelta, De la Espriella lo superó con 10.361.499, el 43,74 % de los votos válidos. Mientras que Cepeda, el candidato del partido del presidente Petro, obtuvo 9.688.361, el 40,9 % de los votos. A los dos ganadores de la jornada los siguieron en porcentaje de votación Paloma Valencia (6,92 %), Sergio Fajardo (4,26 %) y Claudia López (0,95 %).

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A través de sus redes sociales, De la Espriella dijo: "¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria”. Por su parte, Iván Cepeda se dirigió a sus votantes y expresó unas palabras en contra de De la Espriella, a quien llamó “abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado, estafador de estafadores”.



Así registraron medios internacionales la victoria de Abelardo de la Espriella como el más votado

Tras la victoria como el más votado en primera vuelta, así fue como algunos medios internacionales registraron el resultado del preconteo:

Iniciando con la cadena estadounidense CNN que título con una foto de Abelardo de la Espriella votando en las urnas y el título: La presidencia colombiana se define en una segunda vuelta electoral que podría redefinir las relaciones con los EE. UU.



CNN

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Por su parte, El País de España dijo que "La derecha colombiana se vuelca con el ultra Abelardo de la Espriella y da la espalda a Álvaro Uribe".

El País

El diario The New York Times tituló: Un candidato independiente de extrema derecha avanza en las tensas elecciones presidenciales de Colombia.

The New York Times

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El medio británico BBC dijo que "La segunda vuelta presidencial de Colombia enfrenta a un senador de izquierda contra un rival pro-Trump".

BBC

El medio brasileño O Globo tituló: Colombianos enfrentan segunda vuelta presidencial entre extrema derecha e izquierda con 'sorpresa y miedo'.

O Globo

Por último, La Nación de Argentina dio la noticia con una frase de De la Espriella: "Vamos a derrotar a la tiranía": un outsider da la sorpresa en Colombia y enfrentará al delfín de Petro en el balotaje.

La Nación