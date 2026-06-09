Juez ordena a De la Espriella retirar publicidad de campaña donde use la bandera de Colombia

El Tribunal Superior del Distriro Judicial de Bogotá ordenó provisionalmente a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de campaña en la que utilice la bandera de Colombia, el escudo de la nación, entre otros símbolos. Además, le prohibió al candidato emplear la expresión “firmes por la patria”.



Los símbolos que no podrá usar Abelardo de la Espriella

Según la corte, "se ordenará al candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria” y las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política queobre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: i) la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; ii) imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; iii) saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; iv) así como el uso de las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

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Agregó que "se ordenará a los enunciados accionados, que se abstengan de difundir la propaganda política retirada y archiven, preserven y remitan al CNEla publicidad electoral retirada".

Incluso, el Tribunal le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, "dentro de la actuación administrativa sancionatoria promovida por el actor, en cumplimiento de lo dispuesto en este proveído, recepcione la propaganda política remitida por las accionadas".



Para hacer cumplir lo pedido por el Tribunal, este señaló que “igualmente, vista la incidencia que tendrá este trámite constitucional en la formula vicepresidencial del enunciado candidato, en los medios de comunicación y las redes sociales, se ordenará la vinculación: José Manuel Restrepo Abondano, Caracol Televisión S.A., Casa Editorial El Tiempo S.A., Ceettv S.A. -City T.V.-, Editorial La República S.A.S., Grupo Valorem S.A., Meta Platforms Inc, Facebook Colombia S.A.S., X Corp., Publicaciones Semana S.A., Rcn Televisión S.A., Twitter Colombia S.A.S., Bytedance Ltd., Tiktok Colombia Technologies S.A.S., Google Colombia Limitada, Alphabet Inc -Youtube”.



Juez prohíbe a Abelardo de la Espriella usar camiseta de Colombia en su campaña

El pasado 4 de junio, una jueza del Juzgado Ciento Veinte Penal Municipal Con Función De Conocimiento le prohibió a Abelardo de la Espriella el uso de la camiseta de la selección Colombia en medio de su campaña política.



El juzgado admitió una acción de tutela presentada por William Bocanegra Calderón contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella del partido Defensores de la Patria. El accionante argumentó que el uso de la camiseta de la selección Colombia como símbolo de la campaña política vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, a elegir y ser elegido al considerar que se asocia un símbolo deportivo nacional a una candidatura específica y se estigmatiza a quienes tienen posiciones ideológicas distintas.

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Mientras estudia el fondo del caso, la juez concedió una medida provisional que ordena al candidato y a su partido abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la selección Colombia en actividades de campaña, publicidad, redes sociales y otros medios de difusión hasta que se profiera una decisión definitiva sobre esta acción de tutela.

Ante esto, el candidato de derecha escribió en sus redes sociales que “la camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional. Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país”. Agregó de la Espriella que “por eso seguiremos portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. Porque la camiseta no se censura y Colombia es de todos”. Publicidad

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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