Así reaccionó el presidente Gustavo Petro ante resolución que pide suspenderlo provisionalmente

El presidente Gustavo Petro se refirió al auto radicado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se pide que sea suspendido provisionalmente por su presunta participación en política.

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Quien presentó el documento es la representante Gloria Arizabaleta, quien hace parte del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, y es presidenta de dicha comisión.

El jefe de Estado respondió ante las preguntas que le hicieron en una rueda de prensa que ofreció en la ONU, tras dirigir un debate en el consejo de la organización sobre la búsqueda de soluciones en Oriente Medio organizado por Colombia, que ostenta la presidencia rotatoria del órgano durante junio.



“No he hecho intervención en política y lo he aclarado”

Durante su comparecencia ante los medios, el presidente Petro recordó que “se ha pedido mi suspensión por alguien que hacía parte del partido que fundé”.



Sobre los argumentos del documento, que señala que el mandatario habría participado indebidamente en política en medio de las elecciones en Colombia, Petro fue enfático en decir que “no he hecho intervención en política y lo he aclarado, que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución de la cual soy beneficiario: sobre el presidente no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre”.



Sostuvo que “el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de EE. UU. y me defendí, y cada vez que se me calumnie me defiendo”.

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Añadió que “la firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica a los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente en Colombia, como evadir la sentencia del tribunal sobre símbolos patrios, que hace mucho se creó como ley. Evade la ley que yo he respetado en todas mis campañas

Peor aún, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país, que para mí es extranjera. Respeto su Constitución aquí, he hablado con mis ideas en el escenario y en los eventos de Naciones Unidas ante lo cual la ley de EE. UU. me protege”.

Volviendo al tema de la petición contra él, Petro aseguró que, “hasta donde sé, no ha pedido mi suspensión, es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical” y “ha pedido ante la comisión que se me suspenda, eso necesita una votación posterior, estamos hablando en la primera fase”.

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“La Comisión de Acusaciones no es la que suspende al presidente de la República, tiene que ser el Senado”, agregó. (Lea también: Esto dicen expertos y congresistas sobre la resolución que pide suspender al presidente Petro)



Denuncias contra Gloria Arizabaleta

Por otro lado, consideró que “se ha violado la ley de Colombia, eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

Y añadió que les pedirá “a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones, que las hagan evidentes. No soy de la tesis que un congresista no pueda hacer peticiones al Ejecutivo sobre su región, creo que eso lo protege la norma, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal”. (Lea también: Armando Benedetti frente a resolución que pide suspender al presidente Petro: “Es un despropósito”)

Señaló que la representante Arizabaleta habría incurrido “en extorsión, porque ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así, sé que es volver un gobierno criminal. Otros han hecho lo mismo y quiero que mis ministros confiesen, bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia, qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia de que estábamos bajo una extorsión que no creí, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios”.

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