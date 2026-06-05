Así se preparan campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella tras certificación de escrutinio

María José Pizarro, jefe de debate del candidato Iván Cepeda, y Rodrigo Lara, que hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, hablaron de las propuestas de los candidatos y las estrategias que se están activando a pocas semanas de la segunda vuelta y luego de que el Consejo Nacional Electoral certificara los escrutinios de las elecciones del 31 de mayo. (Lea también: CNE declara oficialmente los resultados de primera vuelta: reclamaciones no superan el 0,7%)

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Precisamente, sobre los resultados de primera vuelta, la senadora Pizarro dijo en entrevista con Noticias Caracol que "sencillamente se dijo que se daría el reconocimiento cuando finalizara el escrutinio y será Iván Cepeda, el candidato, quien finalmente anuncie lo relacionado con los resultados". Subrayó que hasta el momento no se han encontrado diferencias sustanciales que alteren el desenlace.

Por el contrario, desde la campaña de De la Espriella, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo afirmó que el presidente Gustavo Petro y la campaña del oficialista han intentado "desconocer la voz soberana del pueblo colombiano".



¿Nueva postura sobre la constituyente?

Uno de los puntos de mayor fricción en esta etapa es la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Ante la reciente decisión del comité promotor de retirar esta iniciativa, Pizarro fue enfática en señalar que este capítulo está "cerrado" y que la campaña nunca la impulsó formalmente, apostando en su lugar por un gran acuerdo nacional. "Nuestro objetivo jamás era modificar la Constitución Política del país... nosotros defendemos y exigimos que los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991 sean garantizados", aseguró la senadora.



Sin embargo, para Rodrigo Lara, este retiro es un "simple aplazamiento táctico" y una "estratagema" para no ahuyentar al electorado de centro. Sostiene además que el proyecto político de Cepeda mantiene una "matriz comunista y marxista" que busca cambiar el régimen democrático.



Por su parte, el analista Alejo Vargas comentó en Noticias Caracol que hay antecedentes históricos, como las promesas incumplidas del actual presidente en 2018, que justifican el escepticismo de varios sectores sobre la desbancada de la constituyente.

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Por su parte, el experto Gabriel Cifuentes señaló que la propuesta constituyente, que inicialmente buscaba avivar el debate sobre las reformas sociales, terminó convirtiéndose en un "yunque" que ahora la campaña de Cepeda intenta soltar para recuperar terreno en la segunda vuelta.



Paz total del Gobierno Petro

Es otro de los temas que domina la agenda. La senadora Pizarro manifestó la disposición de su campaña para revisar y "reconducir" aspectos de la política de paz que no hayan funcionado, aunque diferenciándola claramente de la lucha contra el crimen organizado.

En contraste, Lara calificó la paz total como una "superchería" que beneficia a milicias urbanas y grupos armados ilegales, a quienes acusó de presionar al electorado en regiones como el litoral Pacífico y Caquetá.

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La polarización ha llevado a choques verbales entre simpatizantes de las dos campañas, pues en la noche del jueves 4 de junio se reportó uno a las afueras de una de las sedes políticas de De la Espriella, en Bogotá.

Mientras la jefe de debate de Iván Cepeda hizo un llamado a "bajar los ánimos" y evitar que las diferencias programáticas deriven en violencia, Lara denunció agresiones directas contra la sede de su candidato, atribuyéndolas a estructuras de la denominada "primera línea".



¿Hacia dónde se irá el voto de centro?

Representa una disputa por cerca de 3 millones de electores y los analistas coinciden en que ninguna campaña ha logrado capturarlo plenamente. Cifuentes advierte que la incapacidad de Cepeda para distanciarse de la retórica del presidente Petro podría alejar a los moderados.

Además, hechos judiciales recientes, como la ratificación de la condena contra Santiago Uribe Vélez, han inyectado nuevo combustible al debate. Aunque podría dar "munición política" a Cepeda por sus denuncias previas, el experto sugiere que el impacto sobre De la Espriella sería menor, dado que él representa una "nueva derecha" que no depende exclusivamente de la figura de Álvaro Uribe.

Entretanto, Colombia aguarda por un posible debate presidencial. Aunque Cepeda ha designado delegados para organizar el encuentro, la campaña de De la Espriella sostiene que están listos para debatir "de frente" siempre que no se impongan condiciones a los medios de comunicación.



¿Habrá debate entre Cepeda y De la Espriella?

La senadora Pizarro recordó que “ya lo dijo el candidato Iván Cepeda, que emplazaba al candidato Adelardo de la Espriella a un debate cuanto antes. Designó los compromisarios para las condiciones de ese debate que ya todo el mundo conoce y lo que estamos es a la espera de que se pueda dar ese debate antes de que lleguemos al 21 de junio”.

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Por su parte, Lara dijo que “no ponemos condiciones a los medios de comunicación como sí lo han hecho en la campaña de Cepeda. Estamos abiertos y listos para debatir de frente y de cara al país”.

El analista Cifuentes expresó que “en cabeza de los candidatos está el llamado a la tranquilidad, a conversar con ideas y ojalá, si se da un debate, que sea un debate con altura”.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.