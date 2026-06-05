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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Lo que dicen autoridades sobre choques verbales entre simpatizantes de candidatos en Bogotá

Lo que dicen autoridades sobre choques verbales entre simpatizantes de candidatos en Bogotá

Los hechos se denunciaron cerca a la sede de Abelardo de la Espriella y se produjeron luego de que el CNE certificara los resultados de las elecciones del 31 de mayo, confirmando que el candidato de derecha e Iván Cepeda van a segunda vuelta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Esto se sabe de los supuestos choques entre simpatizantes de candidatos en Bogotá: ¿qué dijo Petro?
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Mientras se conocía el informe por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que certificó los resultados de las elecciones en primera vuelta del 31 de mayo, en las calles se registraba tensión por cuenta de un choque verbal que hubo entre seguidores de las campañas de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella a las afueras de la sede del candidato de derecha.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estos hechos, que se registraron en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

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