Lo que dicen autoridades sobre choques verbales entre simpatizantes de candidatos en Bogotá

Mientras se conocía el informe por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que certificó los resultados de las elecciones en primera vuelta del 31 de mayo, en las calles se registraba tensión por cuenta de un choque verbal que hubo entre seguidores de las campañas de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella a las afueras de la sede del candidato de derecha.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estos hechos, que se registraron en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

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