Iglesia Católica, preocupada por ataques en campañas presidenciales, invita a "bajarle el tono"

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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Ante este panorama y un ambiente marcado por distintas acusaciones entre los aspirantes, la Conferencia Episcopal insistió en la necesidad de centrar la discusión en propuestas y evitar la escalada de agresiones verbales que, según advierten, pueden trasladarse a la sociedad. Así lo expresó monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de la diócesis de Pasto y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones, en Noticias Caracol.

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Iglesia Católica pide moderación en el lenguaje de candidatos presidenciales

Según indicó, el objetivo de estos pronunciamientos ha sido advertir sobre los riesgos de una campaña centrada en ataques personales. "A lo largo de la campaña electoral, la Conferencia Episcopal de Colombia ha publicado no menos de cinco mensajes al pueblo colombiano, incluso a los candidatos mismos antes de la segunda vuelta", señaló el prelado.



En su intervención, Cárdenas Toro afirmó que el llamado de la Iglesia se ha enfocado en promover la sensatez y el análisis de propuestas. "Llamando a la sensatez, llamando a desarmar la palabra y a poner el centro dentro de la campaña electoral en el contenido de las propuestas de gobierno de los candidatos antes que en los ataques personales mutuos", expresó.



Esto porque el obispo advirtió que el tono actual del debate puede generar efectos negativos en la sociedad. A su juicio, la confrontación verbal contribuye a la exaltación de los ánimos y dificulta un ambiente de discusión democrática basado en ideas.



A la Iglesia Católica le preocupa el conflicto que puede generar tales enfrentamientos

Durante la conversación, también se abordó la preocupación de distintos sectores por el hecho de que las tensiones entre los candidatos puedan trasladarse a espacios cotidianos e incluso a escenarios de conflicto social. Frente a esta inquietud, monseñor Cárdenas Toro reconoció que la Iglesia observa con atención lo que está ocurriendo.

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"Vemos con preocupación cómo este tipo de manejo de los mensajes que se están dando durante el tiempo de campaña, incluso a través de las redes sociales con el uso de la inteligencia artificial, generan reacciones que después es muy difícil, por no decir imposible, de controlar”, afirmó.

El prelado insistió en que el manejo de la información durante la campaña debe hacerse con responsabilidad, tanto por parte de los equipos políticos como de los ciudadanos que consumen y comparten contenido en redes sociales. En ese sentido, advirtió sobre la facilidad con la que se pueden manipular mensajes y la dificultad para distinguir entre información verídica y contenidos generados artificialmente.

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"A veces es muy difícil distinguir entre un mensaje real y un mensaje, por ejemplo, generado por inteligencia artificial, pero no podemos permitir que la reacción inmediata sea la que determine nuestras decisiones", explicó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co