Cambia puesto de votación en Miami para segunda vuelta presidencial: esta es la nueva ubicación

Los ciudadanos colombianos residentes en el sur de la Florida, Estados Unidos, deberán tomar nota de un cambio fundamental en la logística electoral para la próxima segunda vuelta presidencial. Debido a disposiciones de seguridad y manejo de masas, el tradicional punto de votación que funcionaba en la sede del Consulado de Colombia en Miami ha sido trasladado a una nueva ubicación con mayor capacidad.

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"El puesto de votación que inicialmente operaría en el Consulado General Central de Colombia en Miami en Coral Gables y en el Museo de Coral Gables ha sido trasladado en su totalidad", informó el Consulado.



¿Cuál es la ubicación del nuevo punto de votación en Miami?

El nuevo puesto de votación oficial para los colombianos en Miami se ha establecido en el Wasco Center, situado dentro del campus de la Universidad de Miami, también en la jurisdicción de Coral Gables. La dirección exacta es 1245 Dauer Drive, Coral Gables, FL 33146. Este recinto es reconocido por su capacidad para eventos masivos y ofrece mejores condiciones logísticas para los ciudadanos y los jurados de votación.

"El puesto de votación de Sarasota también ha sido reubicado y funcionará en Strobes Event Center, 3251 17th Street, Sarasota, FL 34235", agregó el Consulado. Es de vital importancia que todas aquellas personas que tenían asignado el consulado como su lugar de votación habitual se desplacen directamente a la Universidad de Miami.



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Fechas y horarios de la jornada electoral

Para facilitar la participación de la comunidad en el exterior, se ha dispuesto una jornada de votación anticipada. Los colombianos podrán ejercer su derecho al voto desde el lunes 15 de junio hasta el domingo 21 de junio. El horario de atención en las urnas será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. durante todos los días de la jornada.

Se reitera que el domingo 21 de junio, día definitivo de la segunda vuelta presidencial, el punto de votación seguirá siendo el Wasco Center y no habrá atención al público para fines electorales en la sede consular. Se recomienda a los votantes planificar su desplazamiento con antelación y verificar su puesto de votación para evitar contratiempos en este importante ejercicio democrático.



¿Por qué se cambió el lugar de votación?

La modificación del sitio de votación no es una decisión arbitraria, sino que responde a requerimientos estrictos de las autoridades locales estadounidenses. La ciudad de Coral Gables y el departamento de policía local negaron los permisos para continuar utilizando el consulado como centro de recepción de sufragios. Esta medida se fundamenta en la alta afluencia de votantes registrada en jornadas anteriores, lo cual desbordó la capacidad de las instalaciones habituales.

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Las autoridades locales expresaron su preocupación por el manejo del tráfico en las vías circundantes, la seguridad de los asistentes y la falta de infraestructura adecuada en el consulado para albergar a miles de electores de manera simultánea. En consecuencia, se buscó un espacio que garantizara el orden público y permitiera un flujo vehicular y peatonal más eficiente durante la semana de elecciones.

ÁNGELA URREA PARRA

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