Votaciones en el exterior para segunda vuelta presidencial 2026: fechas, horarios y cambios.

Los ciudadanos colombianos que residen fuera del país comenzarán a participar en la segunda vuelta presidencial de 2026 desde este domingo 15 de junio. El proceso electoral en el exterior se extenderá durante una semana y finalizará el sábado 21 de junio, día en el que también se desarrollará la jornada electoral en Colombia para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026, ya definió a los dos candidatos que avanzaran a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Tras el cierre de las urnas y el avance del preconteo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los aspirantes más votados, asegurando su paso a la etapa definitiva de la contienda electoral que elegirá al próximo presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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¿Cuándo serán las votaciones de colombianos en el exterior?

La Registraduría Nacional y las autoridades consulares han dispuesto que las votaciones para los colombianos residentes fuera del país se realicen entre el 15 y el 21 de junio de 2026. Durante estos días, los ciudadanos inscritos podrán acercarse a los puestos habilitados en consulados, embajadas y otros espacios autorizados para ejercer su derecho al voto.



La jornada concluirá el domingo 21 de junio, fecha en la que Colombia elegirá entre los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial. El censo electoral en el exterior representa una porción importante del total nacional. Según las cifras oficiales, 1.414.661 colombianos están habilitados para votar fuera del país, lo que equivale aproximadamente al 2,8 % del censo electoral nacional.



De ese total, 637.318 corresponden a hombres y 777.343 a mujeres.



¿Cuántos puestos y mesas de votación habrá fuera de Colombia?

Para esta segunda vuelta presidencial se habilitaron 253 puestos de votación distribuidos en 67 países alrededor del mundo. Además, las autoridades electorales instalarán 2.181 mesas de votación para atender a los ciudadanos que se encuentran inscritos en el exterior.

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La red de puestos busca cubrir las principales ciudades donde existe presencia significativa de colombianos, permitiendo que los electores puedan participar en el proceso sin necesidad de desplazamientos excesivos dentro de cada país.

El voto de los colombianos en el exterior, aunque representa menos del 3% del censo nacional, suele ser seguido de cerca por las campañas presidenciales debido a la cantidad de ciudadanos habilitados para sufragar y al impacto que puede tener en una contienda cerrada.



Cambios en los puestos de votación de Miami para la segunda vuelta presidencial

Uno de los anuncios más importantes de los últimos días fue realizado por el Consulado General Central de Colombia en Miami, que informó modificaciones en la ubicación de algunos puestos de votación debido a decisiones adoptadas por las autoridades locales de Coral Gables.

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La entidad explicó que los cambios fueron comunicados pocos días antes del inicio de la jornada electoral, por lo que se hizo un llamado a los ciudadanos para verificar previamente el lugar donde deberán votar. En el caso de Miami, el puesto que inicialmente funcionaría en las instalaciones del Consulado General Central de Colombia y en el Museo de Coral Gables fue trasladado completamente a una nueva sede.

Durante los días de votación anticipada, es decir, entre el 15 y el 20 de junio, los ciudadanos inscritos en la circunscripción del Consulado General Central de Colombia en Miami deberán dirigirse exclusivamente al Watsco Center de la Universidad de Miami, ubicado en la dirección 1245 Dauer Drive, Coral Gables, Florida 33146.

La misma ubicación será utilizada el domingo 21 de junio por quienes aparecen registrados en el puesto denominado "Miami – Consulado".



Sarasota también tendrá una nueva ubicación para votar

Las modificaciones anunciadas por el consulado también incluyen al puesto de votación de Sarasota. Los colombianos inscritos en esta ciudad deberán acudir al Strobes Event Center, ubicado en la dirección 3251 17th Street, Sarasota, Florida 34235.

Las autoridades indicaron que esta será la sede oficial para el desarrollo de la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial.



Ciudades que mantienen sus puestos de votación sin modificaciones

Mientras Miami y Sarasota registraron cambios logísticos, otros puestos de votación del sur de Florida continuarán operando en las ubicaciones previamente establecidas.

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De acuerdo con la información entregada por el Consulado General Central de Colombia en Miami, los puestos ubicados en Hialeah, Weston, Coral Springs, Kendall y West Palm Beach no presentan modificaciones y funcionarán con normalidad durante toda la semana electoral.

Por esta razón, los ciudadanos inscritos en estas ciudades podrán asistir a los lugares que ya habían sido anunciados por las autoridades consulares.

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Paso a paso para consultar su puesto de votación en el exterior

Para consultar el lugar de votación en las elecciones presidenciales de 2026, la ciudadanía puede seguir un proceso sencillo a través de internet. La herramienta está disponible en el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Ingrese al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/

Ubique el botón que dice "ELECCIONES 2026".

Ubique en la parte superior el botón que dice "Consultar lugar de votación".

Una vez ese portal, debe ingresar su número de cédula y completar la verificación obligatoria

En ese momento debería poder ver el puesto de votación con su respectiva dirección y su número de mesa asignado.

Quienes residen fuera del país también pueden realizar la consulta mediante el sistema habilitado para votantes en el exterior, disponible en el siguiente enlace.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co