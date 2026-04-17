Presidente Petro anuncia que el próximo 24 de abril viajará a Venezuela

El presidente Gustavo Petro anunció en Barcelona, España, que visitará Caracas el próximo 24 de abril para reunirse con la mandataria interina, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un mandatario de un gran país latinoamericano desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. (Lea también: Delcy Rodríguez cumple 100 días como presidenta encargada de Venezuela, ¿qué ha cambiado?)

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"El 24 de abril voy a ir a Caracas", dijo el jefe de Estado colombiano en un encuentro organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE en Barcelona, donde asistirá a un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Petro aseguró que él ya había invitado a la gobernante venezolana “a Cartagena, pero a ella le da temor, entiendo por qué, y se dañó la reunión en la frontera. Dijo que había unos problemas de seguridad, que también me pareció que era exceso de temor. Y el 24 de abril voy a ir a Caracas. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas. He ido varias veces, parte de mis idas es lo que me ha llevado a que me metan en la lista OFAC”.



Cogobernanza en Venezuela

Petro recordó el Frente Nacional en Colombia y propuso una medida similar en Venezuela. Es decir, que chavismo y oposición se alíen, así como “liberales y conservadores, que fue cogobernar un tiempo para darse confianzas, para pensar que este ya no me va a matar o ese no va a pensar que yo lo voy a matar, y esa confianza permitiría las elecciones libres de verdad”.



Dicha gobernanza podría durar “uno o dos años”, añadió, lo que les permitiría desembocar luego en "unas elecciones libres de verdad", en las que aventura que podría aparecer" una alternativa para el país que defendiera no sustentar la economía en el petróleo.



Petro ha comentado que entre el pueblo venezolano existe "un gran temor" al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política". Por ello, ha insistido en la conveniencia de generar confianza entre ambas partes antes de acudir a las urnas en unas elecciones libres.

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Sin levantar las sanciones unas elecciones se llaman "extorsión", ha opinado, y ha añadido que los últimos comicios no fueron libres porque se celebraron con sanciones y porque la oposición no se pudo presentar.

Y aseguró que fue “a Venezuela, en tiempos de Maduro, a decirle y hablaba mucho con Europa y con el gobierno Biden en ese momento, que era el momento de dejar el poder si el pueblo quería eso, dejara expresarse libremente al pueblo y le mostraba como ejemplo yo mismo; en Colombia nosotros hemos sido oposición 50 años, nos han matado por miles, nos han perseguido, a mí me encarcelaron, me torturaron, me persiguieron, (…) pero hemos resistido y ahora yo soy presidente”, agregó. (Lea también: Oposición pide convocar elecciones presidenciales en Venezuela ante "ausencia absoluta" de Maduro)



“No fui amigo de Maduro”

Gustavo Petro insistió en eso, aunque reconoció que “nos encontramos personalmente varias veces, siendo yo presidente, antes menos; básicamente porque mi línea progresista alrededor de descarbonizar la economía, es decir, escaparnos del petróleo y el carbón, que lo he practicado en Colombia, creo que vamos bien, es uno de nuestros logros en proceso, pues ese discurso no suena bien en Venezuela, porque Venezuela lleva un siglo viviendo del petróleo casi que exclusivamente y es la fuente de su problema actual”.

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Según él, en sus conversaciones con el presidente Donald Trump, le dijo que “esa agresión a Caracas es una herida irreversible, difícil de sanar por generaciones hacia delante. Él se rio un poco, ahí se queda en silencio. Incluso yo he dicho públicamente que Maduro, si cometió delitos, debe ser juzgado por un tribunal venezolano o uno internacional que organicemos entre todos para temas del narcotráfico”, aunque cree que esa acusación, “me parece que no es cierta, porque yo he investigado el asunto de quién compra la cocaína que se fabrica en la frontera del lado colombiano, Catatumbo en Venezuela para sacarla hacia Europa. Y el nombre que nosotros tenemos se llama Cartel de la Junta del Narcotráfico Internacional y no se llama de Los Soles”. (Lea también: Estados Unidos designa a John Barrett como nuevo jefe de misión diplomática para Venezuela)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP