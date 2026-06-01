Moe dice que siguió inscripción de cédulas y no detectó irregularidades denunciadas por Petro

Uno de los organismos que ha hecho un detallado seguimiento al proceso de elecciones presidenciales en Colombia es la Misión de Observación Electoral (Moe). Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la corporación, habló con Noticias Caracol sobre la denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro respecto a la presunta irregularidad en los comicios con la inscripción de 800 mil cédulas. El mandatario dijo que no iba a reconocer el preconteo. (Lea también: "Procesamiento fue impecable": Registrador responde señalamientos de gobierno Petro sobre resultados)

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El funcionario aclaró que “el preconteo tiene un carácter informativo. No obstante, con fundamento en esos resultados preelectorales, lo que tenemos es unas decisiones de la Registraduría de cara a la segunda vuelta. Lo importante ahorita es que se mandan a imprimir precisamente las tarjetas electorales para que tengamos las elecciones en 20 días y este resultado es confiable. Ya vimos, por ejemplo, en Congreso de la República cómo tuvimos una diferencia entre preconteo y escrutinio de tan solo el 0,27 % en diferencia, y consideramos que ese preconteo también fue muy ágil y tendrá un carácter muy cercano a lo que serán los resultados en escrutinio. Por tanto, a pesar de que se esperen las actas precisamente que pronuncia el Consejo Nacional Electoral, creemos que la diferencia no va a ser mucha”.

Insistió en que, “de acuerdo con lo que hemos visto y las pruebas de preconteo, la diferencia sí va a ser una cosa muy marginal porque el preconteo en Colombia ha funcionado históricamente con unas situaciones que se han presentado en otros pasados, pero en este proceso electoral consideramos que ha sido una herramienta muy importante para las organizaciones políticas y también para la ciudadanía”.



¿Debe haber algún tipo de cambio en la metódica de las elecciones para segunda vuelta?

“Debe ser igual, porque precisamente este primer proceso, primera vuelta, ha sido una prueba de lo que será la segunda vuelta y consideramos que todo ha estado dispuesto por la organización electoral, por la misma fuerza pública. Este es un proceso electoral en el cual no se han movido puestos de votación por razones de orden público y es un hito importante. La participación también se incrementó. Entonces, consideramos que todo lo que está haciéndose por parte de la organización electoral es positivo para esta segunda vuelta y que haya presidente de la República”, aseguró el subdirector de la Moe.



¿Cómo entiende la denuncia de supuestas 800 mil cédulas inscritas irregularmente?

“No la entendemos. Queremos hablar con el Pacto Histórico precisamente el día de hoy, para que nos cuenten en qué consiste la irregularidad que han detectado para poder hacer un análisis de la misma, por cuanto el proceso de inscripción de cédula se ha desarrollado normalmente y no entendemos de dónde viene esa cifra”, explicó Muñoz.



Recalcó que desde la Moe “hacemos seguimiento a la inscripción de cédulas para votar, e hicimos este seguimiento y no detectamos ningún tipo de irregularidad de cara a ese elevado número de cédulas inscritas. Esperamos por tanto precisamente conocer de manera más detallada en qué consiste la presunta irregularidad”.



Además, destacó que en las elecciones del 31 de mayo “tuvimos más de 2.500 observadores también desplegados en territorio, los cuales dieron cuenta de cómo transcurrió precisamente la jornada electoral con un parte de tranquilidad. Efectivamente, hay unas situaciones particulares de pronto en mesas de votación, pero en realidad el balance del proceso es positivo por cuanto vimos un manejo transparente de la organización electoral y también por parte de los jurados de votación, y esperamos que así sea para la segunda vuelta”. (Lea también: Autoridades y entes de control dan balance positivo sobre las elecciones presidenciales en Colombia)

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