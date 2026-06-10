¿Qué pasa si le tomo foto al tarjetón en las elecciones del 21 de junio? Ojo a las consecuencias

El próximo domingo 21 de junio de 2026 se realizará en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, jornada en la que los ciudadanos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta electoral del 31 de mayo. En esta fase del proceso democrático, organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, gana quien obtenga más votos válidos, luego de que ningún aspirante alcanzara la mitad más uno exigida por la Constitución.



En medio de la preparación para esta jornada, una de las dudas que puede surgir entre los votantes es si está permitido tomar fotografías del tarjetón al momento de votar y cuáles son las consecuencias de hacerlo.



¿Puedo tomarle fotos al tarjetón electoral?

Las autoridades electorales han reiterado que no está permitido fotografiar el voto ni el tarjetón marcado durante la jornada electoral. Esta restricción aplica tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial y hace parte de las medidas de control dentro de los puestos de votación.

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De acuerdo con disposiciones del Gobierno nacional, como el Decreto 430 de 2018, así como normas posteriores que lo ratifican, no se pueden usar celulares, cámaras o dispositivos electrónicos dentro del cubículo de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario oficial de las elecciones.

La razón principal de esta restricción es la protección del voto secreto, uno de los pilares del sistema democrático colombiano. La Constitución establece que el sufragio debe ser personal, libre y secreto, lo que implica que ninguna persona está obligada a revelar por quién vota. El uso de cámaras o celulares en el cubículo pone en riesgo este principio, ya que una fotografía del tarjetón marcado puede convertirse en una prueba del sentido del voto. Según la Registraduría, esta situación puede facilitar prácticas ilegales que buscan influir en la decisión de los electores.



La reserva del voto también está vinculada a las garantías de participación política establecidas en normas como la Ley 1475 de 2011, que regula el funcionamiento de los procesos electorales y se basa en principios como la transparencia y la libertad del sufragio.



¿Cuáles son las consecuencias de tomar fotos al tarjetón?

Una persona que sea sorprendida tomando fotos dentro del cubículo de votación puede enfrentar diferentes consecuencias, dependiendo del contexto:



Los jurados y autoridades presentes pueden solicitar el retiro inmediato del ciudadano que incumpla la prohibición.

El caso puede ser informado a entidades como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación para su verificación.

Si la conducta está relacionada con delitos electorales, la persona podría ser objeto de investigaciones penales.

Aunque la norma no establece una sanción automática por el simple hecho de tomar la foto, sí abre la puerta a procesos legales cuando se demuestra que la imagen fue utilizada para fines ilegales, como la compra de votos o la coerción del elector. De otro lado, la restricción sobre el uso de celulares en los puestos de votación tiene algunas excepciones, pero todas con límites definidos por las autoridades:



Se permite el uso del teléfono para mostrar la cédula digital al jurado de votación.

Periodistas acreditados y autoridades electorales pueden utilizar dispositivos para funciones específicas.

Sin embargo, ninguna de estas excepciones permite tomar fotografías del tarjetón ni registrar el momento del voto. Una vez se ingresa al cubículo, el votante debe marcar el tarjetón sin el uso de dispositivos electrónicos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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