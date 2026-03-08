Revelan video que mostraría paso irregular de 2.400 personas para votar en elecciones de Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que en el paso de la frontera con Venezuela, en Norte de Santander, fueron sorprendidos cerca de 2.400 extranjeros intentado cruzar irregularmente para votar en las elecciones legislativas e interpartidistas de Colombia.



El alto funcionario recordó que por los comicios del 8 de marzo, se cerraron las fronteras de Colombia con otros países. La restricción, tanto terrestre como fluvial, inició desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo. (Lea también: Elecciones Colombia 2026: ¿cuáles son los delitos electorales y cómo denunciarlos?)



¿Qué se sabe del presunto paso ilegal por frontera colombo-venezolano?

De acuerdo con la información que el ministro Sánchez dio a Noticias Caracol, los hechos se reportaron en Norte de Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Tenemos una situación especial en la cual hemos detectado el paso ilegal, calculamos casi de 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano”, indicó.

“Tenemos claro que están cerradas las fronteras, pero lo están haciendo además de manera ilegal. Ya estamos desplegando todas las capacidades”, añadió.



En el video de las autoridades, tomado desde el aire, se ve una fila larga de ciudadanos subiendo a embarcaciones para atravesar un cuerpo de agua. Al otro lado de la ribera, hay buses estacionados esperando para llevarlos presuntamente a sitios de votación para sufragar en las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas.



Se conocen imágenes de la denuncia que recientemente hizo el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, sobre el paso ilegal de cerca de 2.400 personas extranjeras en el departamento de Norte de Santander que intentaron pasar la frontera para votar irregularmente.



Más detalles en… pic.twitter.com/PqgXf8ext8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 8, 2026

Publicidad

Las imágenes, recalcó el ministro, son “para evidenciar lo que está ocurriendo y no digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. No, aquí hay una comisión del delito en flagrancia”. (Lea también: Elecciones 2026: ¿qué pasa si lo descubren tomando foto al tarjetón tras votar? Prohibición es clara)

“También es el mensaje para los dueños de esas empresas, de los buses, que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen, que se está cometiendo de manera ilegal en contra de la Constitución y de la ley”, dijo, insistiendo en que estas personas “están pasando de manera ilegal. Están cerradas las fronteras por las votaciones, lo están haciendo por un paso ilegal. Se están moviendo en una barcaza. Al otro lado hay unos buses esperándolos. Ahí ya está procediendo la fuerza pública”.

Publicidad

El ministro de Defensa también solicitó “el acompañamiento también de todos los órganos de control, de la Defensoría del Pueblo, de la Registraduría, que esté atenta, de la Fiscalía, de absolutamente todos, pero ya las reglas de juego se pusieron para votar, pues hay que respetarlas. De lo contrario, entonces, ¿para qué se colocan?”.

Pese a esta situación, indicó que “hay relativa calma. Estamos garantizando las elecciones” de este 8 de marzo.

NOTICIAS CARACOL